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مقتل 30 مسلحا من تنظيم القاعدة باليمن

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مقتل 30 مسلحا من تنظيم القاعدة باليمن مقتل 30 مسلحا من تنظيم القاعدة باليمن

>صنعاء (أ ش أ)

لقى 30 مسلحا من تنظيم القاعدة مصرعهم بمدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت وسط اليمن فى عملية استغرقت 24 ساعة.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية الثانية فى مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت وسط اليمن، فى بيان لها اليوم، مقتل 30 مسلحا من تنظيم القاعدة فى عملية استغرقت 24 ساعة.

ونقلت قناة "سكاى نيوز" الأربعاء، عن البيان، أن العملية أسفرت أيضا عن مقتل 4 جنود يمنيين، وجرح 12 آخرين فى عملية عسكرية استباقية شاركت فيها طائرات التحالف العربى الذى تقوده غربى مدينة المكلا.

وأضاف البيان، أن العملية العسكرية استغرقت 24 ساعة، ونجحت فى القضاء على مسلحى القاعدة الذين كانوا يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية.

وأشاد البيان بما سماه "يقظة أفراد المنطقة، ودور التحالف العربى فى المشاركة فى القضاء على العناصر المتطرفة" فى البلاد.


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