السيطرة على حريق بمحل أجهزة كهربائية بالقليوبية وصاحبة يتهم نجل شقيقتة

تلقى المقدم أحمد حماد رئيس مباحث قسم ثانى شبرا الخيمة، بلاغا بنشوب حريق فى معرض أدوات كهربائيه، بشارع ترعة الشابـورى، تم إخطار اللواء مجدى عبد العال مدير الأمن فانتقل على الفور العقيد حسن زيور رئيس فرع البحث الجنائى، وسيارات الإطفاء، وتم السيطره على الحريق وإخماده، ومنع امتداده وبالمعاينه، تبين أن المعرض على مساحه 55 متر تقريبا بالطابق الأرضي ملك محمد شعبان ابراهيم سن 38 .

وبسؤال مالك المعرض اتهم كلا من عبدالله ن ع " نجل شقيقته "سن 20 طالب وزايد ع ا " زوج شقيقته " سن 55 موظف باشعال النيران عمدآ بمعرضه بتحريض من الثاني وذلك لحدوث خلافات عائلية بينهما علي الميراث.

وتمكن ضباط وحده مباحث القسم من ضبط المتهمين، وتولت النيابة التحقيق وتم التحفظ على مكان الحريق وأخطرت الأدله الجنائيه لاتخاذ شئونها وكلفت إداره البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة.