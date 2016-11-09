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تجديد حبس 8 متهمين بـالانضمام لجماعة إرهابية 45 يوما

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تجديد حبس 8 متهمين بـالانضمام لجماعة إرهابية 45 يوما تجديد حبس 8 متهمين بـالانضمام لجماعة إرهابية 45 يوما

>كتب محمد عبد الرازق

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة تجديد حبس 8 متهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية ، فى القضية رقم 502 لسنة 2015 حصر أمن الدولة العليا، 45 يوما جديدا على ذمة التحقيقات.

والمتهمون الذى تم تجديد حبسهم هم بلال السيد أحمد إبراهيم وإبراهيم عبد السلام عبد وحسام عدنان وأحمد عايد أمين السيد وعبد الرحمن حشمت وناجى محمد عبد الرازق وعماد خميس ومحمود محمد ثابت دردير.

وواجهت النيابة المتهمين خلال التحقيقات بمحضر التحريات الذى ذكر أن المتهمين اعتنقوا أفكارًا تكفر الحاكم وتوجب محاربته وتقوم على تكفير الرئيس وأعضاء مجلس النواب، وذلك لأنه أقسم على الولاء للدستور والقانون الوضعى ولم يقسم على الولاء لصحيح الكتاب والسنة، وأن هذه الأفكار تدعو لقتال ضباط الجيش والشرطة باعتبارهم فئات باغية .


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