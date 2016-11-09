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إحالة قضية "مزرعة حيوانات العياط" للنيابة الكلية

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إحالة قضية "مزرعة حيوانات العياط" للنيابة الكلية إحالة قضية "مزرعة حيوانات العياط" للنيابة الكلية

>كتب أحمد الجعفرى

أحالت نيابة العياط، برئاسة المستشار محمد السرجانى رئيس النيابة، القضية المتهم فيها رجل الأعمال "عمرو.س" بالقتل الخطأ، وذلك بعد هروب نمر أفريقى من مزرعة المتهم وهاجم طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات، ما أدى إلى وفاتها، إلى النيابة الكلية تحت إشراف المستشار حاتم فضل المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة للتصرف، وذلك بعد انتهاء التحقيقات تمهيداً لإحالة الدعوى إلى محكمة الجنح.

 

وعلى جانب آخر، جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح العياط حبس المتهم 15 يوماً على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة، وذلك بعد قبول استئناف النيابة على قرار اخلاء سبيله بكفالة 100 آلف جنيه.

 

وكانت التحقيقات قد كشفت أن النمر هرب من إحدى المزارع المرخصة من وزارة الزراعة والخاصة بتربية الحيوانات المفترسة والمملوكة لأحد رجال الأعمال، وأنه ضل طريقه حتى وصل إلى المنطقة الجبلية بكفر حميد بمركز العياط، واعتلى إحدى الأشجار وفور رؤيته للطفلة، قفز عليها من أعلى الشجرة، وغرس مخالبه فى رقبتها، وحينما شاهد الأهالى الواقعة هرولوا لنجدة الطفلة، ففر النمر هارباً، إلا أن قوات الأمن تمكنت من محاصرته وقتله.


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