المسلماني عن فوز «ترامب»: هزيمة للإعلام الذي أيد «كلينتون»

قال الكاتب السيــاسي أحمد المسلماني، مستشار رئيس الجمهورية السابق، إن فوز دونالد ترامب برئاسة أمريكا يعني هزيمة الإعلام ومراكز الدراسات ومراكز بحوث الرأي العام والاستطلاع، مشيرًا إلى أن وضع أمريكا والعالم قد تغيــر.

وأضاف «المسلماني» في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن حجم التغيير الأيديولوجي في العالم 2016 يشبه التغيير الأيديولوجي 1989 حين سقط جدار برلين وتغير العالم، متابعًا: “فلقد سقط مع السياسة الكلاسيكية الكثير من مكانة ونفوذ الإعلام الذي أيد بالكامل تقريبًا هيلاي كلينتون، كما أنه يضع مراكز التفكير الاستراتيجي في مأزق الكبير، أما مكانة مراكز الاستطلاعات فلن تعود أبدًا كما كانت”.

وعن حجم تأثير «ترامب» في السياسة الأمريكية، قال «المسلماني» إن تأثير البيت الأبيض طاغٍ وحاسم، متابعًا: “والقول إن أمريكا دولة مؤسسات لا يلغي كون الرئاسة هي المؤسسة القائدة في البلاد، ومن ثم فإن وصول ترامب إلى البيت الأبيض وأثر ذلك فى صعود اليمين الأوروبي والحرب على الإرهاب والعلاقات بين موسكو وواشنطن إنما يجعل العالم إزاء جديد مجهول، إنها نقطة نهاية سطر وبداية سطر جديد”.