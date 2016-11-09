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الليلة.. لميس الحديدي تحلل نتيجة الانتخابات الأمريكية في «هنا العاصمة»

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الليلة.. لميس الحديدي تحلل نتيجة الانتخابات الأمريكية في «هنا العاصمة» الليلة.. لميس الحديدي تحلل نتيجة الانتخابات الأمريكية في «هنا العاصمة»

الإعلامية لميس الحديدي، مقدم برنامج هنا العاصمة على سي بي سي – أرشيفية

تقدم الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج “هنا العاصمة”، المذاع على شاشة “CBC”، في تمام الساعة الـ 9 من مساء اليوم الأربعاء، تحليلات مختلفة لنتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية، والتي انتهت بفوز دونالد ، وخسارة هيلاري كلينتون.

ويشارك الحديدي – خلال الحلقة – عدد من الضيوف، حيث يحللون العلاقات الأمريكية مع دول العالم ومصر، وكيف ستكون أوجه التعاون بين واشنطن والقاهرة بعد وصول ترامب إلى الرئاسة.

ويوضح الضيوف، عن أبرز الملفات التي سيعمل عليها الرئيس الأمريكي الجديد سواء داخليًا أو خارجيًا، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى التي يتناولها اللقاء.

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