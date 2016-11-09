بالفيديو.. عمرو أديب يفتح ملف الهوس بعمليات التجميل في «كل يوم»

يستضيف عمرو أديب، مقدم برنامج “كل يوم”، المذاع على شاشة ” ON E”، في تمام التاسعة والنصف، والذي يُذاع بالتزامن بالإذاعة مع راديو نغم FM – الليلة، دكتور نادر صعب، أشهر دكتورعمليات تجميل في لبنان.

ويفتح أديب – خلال الحلقة – ملف الهوس بعمليات التجميل الذي ينفق عليه مليارات الجنيهات، ذلك الهوس الذي انتقل من طبقة الفنانات والفنانين إلى شرائح أخرى في المجتمع، إلى أن تزايد الطلب على عمليات التجميل في بعض الدول العربية والأوربية، والذي وصل إلى حد التفكير في إطلاق البنوك قروض لتغطية عمليات التجميل.

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