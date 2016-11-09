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وزير المالية: وصول الشريحة الثانية لقرض صندوق النقد الدولى أبريل القادم

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وزير المالية: وصول الشريحة الثانية لقرض صندوق النقد الدولى أبريل القادم وزير المالية: وصول الشريحة الثانية لقرض صندوق النقد الدولى أبريل القادم

>كتبت هند مختار

قال الدكتور عمرو الجارحي ، وزير المالية ، إن صندوق النقد الدولى، أبدى سعادته بالقرارات الاقتصادية، التى اتخذتها مؤخرا ، وأنه سيتم مناقشة قرض صندوق النقد الدولى لمصر يوم الجمعة 

وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن كريسيتين لاجارد قالت إنها ستوصى صندوق النقد بالموافقة على القرص لمصر، لافتا إلى أن الشريحة الثانية ستصرف لمصر في شهر أبريل أو مايو القادم .

وأوضح أن هناك بيان صدر من مجموعة الدول السبعة الكبرى يدعم مصر، ويوصى بصرف القرص لمصر، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري تعرض للعديد من الصعاب.

 


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