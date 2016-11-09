وزير المالية: الشريحة الأولى لقرض صندوق النقد الدولى الأربعاء المقبل

كتبت هند مختار

قال عمرو الجارحى، وزير المالية،إنه ليس من الملائم أن تعيش مصر طول العمر على المساعدات من الدول الأخرى، ويجب علينا ألا نظل تحت المساعدة ، فالاقتصاد المصري متنوع بخلاف دول كثيرة.

وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن روسيا انخفضت عملتها بعد انخفاض سعر البترول، فالدول تتعامل مع المشكلات بأخذ قرارات تحمى اقتصادها.

وأوضح أن الدولة تتعرض لمخاطر في السياحة ، وبالتالي كان لابد وأن تكون هناك مصادر أخرى لحماية الاقتصاد المصري، خاصة وأن التأثير السلبى للسياحة على الاقتصاد كان كبيرا، قائلا " يجب دعم الصناعة والتصدير ، وكنا ندعم من يصدروا لمصر سابقا ولم نكن ندعم صناعتنا"

وأوضح أن وضع العملة في مسارها الصحيح، يساعد فى ارتفاع مستوى التصدير، مؤكدا أن علاج الخلل الموجود بالاقتصاد يساهم في المساعدة في وصول الدعم لمستحقيه.

وأوضح أن الشريحة الأولى لقرض صندوق النقد الدولى إذا تم الموافقة عليها يوم الجمعة ستصل مصر يوم الأربعاء.

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