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الحكومة: نقل إدارة منظومة بطاقات التموين من التخطيط إلى الإنتاج الحربى

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الحكومة: نقل إدارة منظومة بطاقات التموين من التخطيط إلى الإنتاج الحربى الحكومة: نقل إدارة منظومة بطاقات التموين من التخطيط إلى الإنتاج الحربى

>كتبت هند مختار

شهد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع البروتوكول الخاص، بنقل "إدارة وتشغيل وصيانة وتطوير منظومة البطاقات الذكية الخاصة بوزارة " من وزارة التخطيط، إلى وزارة الإنتاج الحربى.

يأتى ذلك في إطار العمل على تطوير وتقديم الخدمة بالكفاءة والفاعلية المطلوبة في هذه المنظومة، والتي تهدف إلى التيسيير على المواطنين وتقديم أفضل الخدمات الممكنة لهم في مجال تقديم الخدمات التموينية وصرف الخبز، بالاستعانة بالشركات الوطنية والعالمية المتخصصة فى هذا المجال، والتى تمتلك أحدث الأساليب اللازمة لتحقيق ذلك.

 

 


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