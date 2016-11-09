نجاح إنتاج أول لقاح مصرى 100% مطور لعلاج الحساسية بجامعة المنصورة

الدقهلية - شريف الديب

أستقبل محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة الدكتورة ناهد العنانى عميد كلية الصيدلة والدكتور فتح الله بلال استاذ بكلية الصيدلة ورئيس وحدة تحاليل الادوية بكلية الصيدلة والدكتورة أمينة محمود عبد المقصود استاذ الأمراض الصدرية ومنسق برتوكول التعاون مع الشركة المصرية للأمصال واللقاحات والأدوية وأحد الأفراد أصحاب الملكية الفكرية لتحضير اختبارات ولقاحات الأنواع المختلفة للحساسية بكلية الطب لتهنئتهم بنجاح الجامعة انتاج اختبارات ولقاحات الأنواع المختلفة للحساسية والذى يعد أول لقاح مصرى 100 % ومطور لعلاج كافة انواع الحساسية.

وأكد الدكتور محمد القناوى ان انتاج جامعة المنصورة لاختبار ولقاح الحساسية يعد انجازا طبيا هاما للجامعة ولمصر نتيجة جهد سنوات من البحث العلمى ، ويتوافق مع استراتيجية الجامعة بضرورة تحويل البحث العلمى الى بحوث تطبيقية تعالج مشكلات مجتمعية والذى توج الى انتاج أول لقاح لمرض الحساسية مصرى 100 % بعد تطبيق المعايير والاشتراطات الطبية الخاصة بجودة المنتج كما ستعمل الجامعة على انتاج اللقاح لتحقيق الاكتفاء الذاتى لجميع المستشفيات من خلال توفير اختبار ولقاح الحساسية لجميع المعاهد والمستشفيات الجامعية والتعليمية ومستشفيات وزارة الصحة بسعر أقل من اللقاحات المستوردة وأكثر فاعلية مما يساعد على توفير مبالغ طائلة من العملات الأجنبية تستخدم فى استيراد هذه اللقاحات بالضافه لكونه آمن تماما على المرضى بدون اي اثار جانبيه او مضاعفات مؤثره على المدى البعيد كونه مستخرجا من مواد طبيعيه بخلاف العلاج بمضادات الحساسيه والكورتيزونات .حيث ان العلاج باستخدام الامصال يحد من استخدام الادويه الى حد كبيرحتى يتم الاستغناء عنها نهائيا وشفاء المريض باذن الله

حيث قامت جامعة المنصورة ممثلة فى وحدة الحساسية بقسم الصدر بكلية الطب ووحدة تحليل الأدوية بكلية الصيدلة بتحضير اختبارات ولقاحات الأنواع المختلفة للحساسية وذلك نتيجة جهود فى البحث العلمى استمرت لمدة عشر سنوات وتم نشرها باحدى المجلات الطبية العالمية Current trends in immunology

وأثمرت هذه الابحاث عن توقيع برتوكول تعاون مع الشركة المصرية للأمصال واللقاحات والأدوية ( فاكسيرا ) لانتاج وتوزيع الاختبارات واللقاحات على مستوى الجمهورية كأول منتج محلى مختبر ومعاير كيميائيا وبيولوجيا .

وتطلبت الدراسة تحديد نوع البروتين الموجود فى كل لقاح وذلك باستخدام جهاز السريان الكهربائى كما تم دراسة ثبات المستحضر ووجد أنه ثابت كيميائيا وبيولوجيا لمدة عام .

يتم تحضير اللقاح من مصادر محلية مما يجعله مناسب لمرض البيئة المصرية ومضاد للمؤثرات البيئية المحيطة بالمجتمع وتم تدوال المستحضر فعليا وأثبت نجاحه بنسبة 86 % بعد تجربته على 2000 مريض وقد استخدم فى علاج حوالى 6000 مريض حتى الآن .

ويتوافر اللقاح بسعر أقل كثيرا من أسعار الأصناف المستوردة علما بأنه أكثر كفاءة من المستورد لأنه مصنع من المثيرات الموجودة فى البيئة .

وقد كلفت الشركة المصرية للأمصال واللقاحات والأدوية ( فاكسيرا) جامعة المنصورة من خلال وحدة الحساسية بقسم الأمراض الصدرية بكلية الطب بالاشراف الفنى وتنظيم دورات تدريبية للأطباء العاملين فى مجال الحساسية على استخدام المستحضر لضمان الحصول التأثير الفعال للقاح

الجدير بالذكر انه تم توقيع برتوكول تعاون العام الماضى بين جامعة المنصورة والشركة المصرية لانتاج الأمصال وقعه الدكتور مأمون زيدان مدير عام الصناعات ونائب رئيس مجلس الادارة وممثلا للاستاذ الدكتور نبيل الببلاوى- رئيس مجلس الادارة

وتنص الاتفاقية على التعاون بين قسم الأمراض الصدرية ووحدة الحساسية والربو الشعبي والعلاج بلقاحات الحساسية بكلية الطب ووحدة تحاليل الأدوية بكلية الصيدلة بجامعة المنصورة.

تأتى الاتفاقية عقب توصل فريق عمل من قسم الأمراض الصدرية ووحدة الحساسية والربو الشعبى وكلية الصيدلة بجامعة المنصورة لطريقة استخراج وتطوير اختبارات واللقاحات ضد مرض الحساسية مع حفظ الملكية الفكرية للأفراد بواسطة عقد سرية المعلومات بين الطرفين.