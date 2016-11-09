رئيس البرلمان العراقي يهنئ «ترامب» بفوزه في انتخابات الرئاسة الأمريكية

هنأ رئيس البرلمان العراقي، سليم الجبوري، اليوم الأربعاء، الشعب الأمريكي بانتخاب المرشح الجمهوري دونالد ترامب رئيسا جديد للولايات المتحدة الأمريكية للسنوات الأربع المقبلة.

وذكر رئيس البرلمان العراقي ، في بيان صحفي اليوم : “نأمل أن تشهد السنوات الاربع المقبلة مكاسب عديدة لمنطقة الشرق الأوسط والعراق لاسيما في ملف مكافحة الإرهاب والقضاء على عصابات “داعش” الإرهابية، وبما يضمن أمن واستقرار المنطقة والعالم”.

وقال إن” العلاقات الودية الوثيقة التي تربط بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية العراق والمستندة إلى اتفاقية الإطار الإستراتيجي الموقعة بين البلدين ستكون المنطلق من أجل توسيع وتمتين الروابط بين البلدين الصديقين، وعلى كافة الميادين، السياسية والاقتصادية والتجارية والعسكرية والثقافية”.