أخبار عاجلة

الأخبار - رئيس الوزراء يلقي اليوم بياناً أمام البرلمان بشأن أسباب إعلان حالة الطوارئ -
فيراتي يحلم بانضمام نيمار لباريس سان جيرمان -
بالصور.. مساعد مدير أمن الشرقية يتفقد اللجان الانتخابية بأبو كبير -
عميد «طب الإسكندرية» يوضح حالة مصابي تفجير الكنيسة المرقسية -
وزير البترول يبحث المرحلة الثانية من المنظومة الإلكترونية -
استقرار حالة مصابي تفجير طنطا.. و«بولا» يصارع الموت -
نواب «25-30»: إحالة «تيران وصنافير» للجنة التشريعية إحراج لأعضاء البرلمان -
لجنة حقوق الإنسان تكشف حقيقة معاقبة أهالي الإرهابيين -
أمين العاصمة بـ«المحافظين»: إقامة المعارض ضرورة لاستقطاب المشترين الأجانب -
الرئيس السوداني يصل إلى الكويت في زيارة رسمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

رئيس البرلمان العراقي يهنئ «ترامب» بفوزه في انتخابات الرئاسة الأمريكية

Google+ Print
رئيس البرلمان العراقي يهنئ «ترامب» بفوزه في انتخابات الرئاسة الأمريكية رئيس البرلمان العراقي يهنئ «ترامب» بفوزه في انتخابات الرئاسة الأمريكية

سليم الجبوري

هنأ رئيس البرلمان العراقي، سليم الجبوري، اليوم الأربعاء، الشعب الأمريكي بانتخاب المرشح الجمهوري دونالد رئيسا جديد للولايات المتحدة الأمريكية للسنوات الأربع المقبلة.

وذكر رئيس البرلمان العراقي ، في بيان صحفي اليوم : “نأمل أن تشهد السنوات الاربع المقبلة مكاسب عديدة لمنطقة الشرق الأوسط والعراق لاسيما في ملف مكافحة الإرهاب والقضاء على عصابات “داعش” الإرهابية، وبما يضمن أمن واستقرار المنطقة والعالم”.

وقال إن” العلاقات الودية الوثيقة التي تربط بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية العراق والمستندة إلى اتفاقية الإطار الإستراتيجي الموقعة بين البلدين ستكون المنطلق من أجل توسيع وتمتين الروابط بين البلدين الصديقين، وعلى كافة الميادين، السياسية والاقتصادية والتجارية والعسكرية والثقافية”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا»

أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا»

على غرار ترامب .. حفتر يمنع دخول مواطني 6 دول إلى ليبيا

على غرار ترامب .. حفتر يمنع دخول مواطني 6 دول إلى ليبيا

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

ترامب يدين تفجيري الكنيستين: لدي ثقة كبيرة في السيسي

ترامب يدين تفجيري الكنيستين: لدي ثقة كبيرة في السيسي