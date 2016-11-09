بالصور.. «المؤتمر»: قرارات الإصلاح الاقتصادي «مصيرية» وتصب في مصلحة المواطن

عقد حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر صميدة مؤتمرا صحفيًا ظهر اليوم الأربعاء بمقر الحزب بجاردن سيتى، للتعليق على قرارت الحكومة الأخيرة الخاصة بتحرير سعر الصرف الجنيه، ورفع أسعار الوقود .

وقال الربان عمر صميدة رئيس، خلال تصريحات بالمؤتمر، إن قرارات الاصلاح الاقتصادي الاخيره التي اتخذتها الحكومة تعتبر من القرارات المصيرية المرتبطة بمستقبل الوطن، والتي عجزت كل القيادات السابقه في اتخاذه، واستمرت في ترحيله والهروب من اثاره الجانبيه، مطالبًا بضرورة عدم قصر النظر على الزيادات الطارئة في أسعار بعض السلع دون النظر إلى الموضوع ككل.

وأضاف أن للنظام قدم حلول لعدد من المشكلات والذي كان أبرزها مشكلة الإسكان الاجتماعي والمعاشات، وأيضا مساعدات اجتماعية متعددة لعدد من شرائح المجتمع، مؤكدا أن قرارات الحكومة الأخيرة، والتي شملت رفع الدعم عن أسعار الوقود تأتي في مصلحة المواطن لأن الدعم سيعود عليه في صورة خدمات أخرى.

وفيما يتعلق بدعوات التظاهر الأخيرة، أكد صميدة أن الدولة الآن قادرة علي ردع قوى التخريب، ومثيري الفوضي، مشددا على ثقته الكامله في قدرة الأمن على حماية الدولة من أي أحداث متطرفة قد تحدث.

وعبر رئيس حزب المؤتمر عن سعادته بفوز دونالد ترامب برئاسة أمريكا، وخسارة هيلاري كلينتون أمامه، خاصة وأنها كانت من أكبر الداعمين لقوى التطرف والإرهاب بمنطقة الشرق الأوسط، كما أنها دعمت أيضا مشروع الشرق الأوسط الجديد وتقسيمه على أساس دويلات صغيرة، كما أنها كانت أكبر الداعمين لجماعة الاخوان الإرهابية.

وشارك فى المؤتمر رئيس الحزب الربان عمر صميدة، والمستشار أحمد حلمى الشريف رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، وعدد من نواب الحزب بالبرلمان وعدد من السياسين واعضاء الهيئه العليا للحزب.

المراسل ـ عمر جمال: