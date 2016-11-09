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تأجيل محاكمة نقيبين وأمين شرطة في اتهامهم بالتعدي على مواطن

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تأجيل محاكمة نقيبين وأمين شرطة في اتهامهم بالتعدي على مواطن تأجيل محاكمة نقيبين وأمين شرطة في اتهامهم بالتعدي على مواطن

تعبيرية

قضت محكمة جنح الجمالية – بمحكمة جنوب القاهرة بمنطقة زينهم، اليوم الأربعاء، بتأجيل محاكمة كلًا من النقيبان مؤمن أحمد سعيد، وكريم فيصل، وأمين الشرطة وليد محمد، على خلفية اتهامهم باستعمال القسوة ضد المجني عليه عُمر عبد ربه في القضية رقم 5453 لسنة 2014 جنح الجمالية لجلسة 17 نوفمبر الجاري.

جاء قرار التأجيل، لتقديم المستندات، حسبما أفاد مراسلنا.

بأت الواقعة بتقديم المجني عليه محضرًا ضد النقيبين وأمين الشرطة، متهمًا إياهم باستخدام القسوة ضده، والتعدي عليه بالضرب المبرح، وبالتحقيق في الواقعة تبين صدق الادعاء، وتم إلقاء القبض عليهم وإحالتهم للمحاكمة.

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