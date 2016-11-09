«النقض» تلغي إعدام «خط الصعيد» في 3 قضايا وتعيد محاكمته

قضت محكمة النقض، الأربعاء، بقبول الطعن المقدم من ياسر عبد القادر أحمد، الشهير بـ«الحمبولي»، والمعروف إعلاميًا بـ«خط الصعيد»، وهاشم عبد الحميد العزب، أيمن قناوى على أحكام الإعدام والمؤبد، وإعادة محاكمتهم.

وكانت محكمة جنايات أسوان، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة قضت بمعاقبة ياسر عبد القادر أحمد، الشهير بـ«الحمبولي»، والمعروف إعلاميًا بـ«خط الصعيد»، وهاشم عبد الحميد العزب، بالإعدام شنقًا في 3 قضايا سرقة بالإكراه وقتل عامل بنزينة، ومعاقبة المتهم أيمن قناوى بالسجن لمدة 15 عامًا في ذات القضايا، ووضعه تحت المراقبة لمدة 5 سنوات.

جدير بالذكر أن “الحمبولي” محكوم عليه في قضايا أخرى حيث قضت محكمة في قضية أخرى بالسجن المؤبد على الحمبولى في قضية سرقة بالإكراه، ووضعه تحت المراقبة 5 سنوات بعد تنفيذ العقوبة.

كما قضت المحكمة أيضا في قضية أخرى بمعاقبتهم بالسجن المؤبد 25 عامًا في قضية سطو مسلح، ليرتفع بذلك رصيد إدانة الحمبولى، إلى الإعدام في 4 قضايا قتل وسطو مسلح، والسجن 335 عامًا في عدة قضايا سرقة بالإكراه وحيازة أسلحة نارية.

كانت الأجهزة الأمنية بالأقصر تمكنت من القبض على ياسر الحمبولي داخل أحد المساكن بمنطقة الكرنك نهاية فبراير الماضي، بعد هروبه من سجن قنا العمومي خلال أحداث الانفلات الأمني، وفتح السجون خلال يناير، وواصل المتهم نشاطه الإجرامي لمدة 13 شهرا في السرقة بالإكراه، والخطف والتعدي والقتل العمد، حتى سقط في يد الشرطة.

ووجهت النيابة تهم القتل العمد والسرقة تحت تهديد السلاح، والخطف وترويع المواطنين ويبلغ إجمالي القضايا المتهم فيها (الحمبولي) نحو 80 قضية، مقسمة على عدد من المراكز والمحافظات، منها 20 قضية تابعة لمركز شرطة إسنا جنوب الأقصر، و10 قضايا في مركز شرطة طيبة شمال الأقصر، و10 قضايا في مركز شرطة القرنة غرب الأقصر، و21 قضية تابعة لمركز بندر الأقصر، و5 قضايا في مركز نقادة في محافظة قنا، و7 قضايا في مركز شرطة قنا و5 قضايا في مركز قوص جنوب قنا وباقي القضايا بمحافظة البحر الأحمر.