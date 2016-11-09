«نتنياهو» مهنئًا «ترامب»: «صديق حقيقي لإسرائيل»

هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، دونالد ترامب، بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، واصفا إياه بأنه “صديق حقيقي لإسرائيل”.

وقال في تصريح مكتوب، أرسل مكتبه نسخة منه لوكالة الأناضول الأربعاء:” أهنئ دونالد ترامب الرئيس الأمريكي المنتخب، ترامب هو صديق حقيقي لإسرائيل، سنعمل معا من أجل دفع الأمن والاستقرار والسلام في منطقتنا”.

وأضاف: ” العلاقة المتينة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، مبنية على قيم ومصالح مشتركة وعلى مصير مشترك”.

وتابع نتنياهو:” إنني متأكد بأن الرئيس المنتخب ترامب، وأنا، سنواصل تعزيز التحالف الفريد من نوعه القائم بين إسرائيل والولايات المتحدة وسنقوده إلى قمم جديدة”.

وكانت نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي، تسيبي حوتوبيلي، قد طالبت ترامب اليوم بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

ووعد ترامب خلال حملته الانتخابية، بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

وأظهرت النتائج الأولية لنتائج الانتخابات الأمريكية، حصول دونالد ترامب، مرشح الحزب الجمهوري الأمريكي، على 276 صوتًا من المجمع الانتخابي، مقابل 218 لصالح هيلاري كلينتون.