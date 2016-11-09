الداخيلة: ضبط أوكار إرهابية تخطط لعمليات عدائية بالتزامن مع دعوات التظاهر في 11/11

أعلنت وزارة الداخلية، ضبط أوكار تابعة للعناصرالإرهابية، برصد العديد من الأهداف الحيوية بالبلاد والإعداد لإستهدافها خلال المرحلة الأخيرة بالتزامن مع الدعوات الإثارية للتظاهر بتاريخ 11 الجارى والهادفة لمحاولة نشر الفوضى وتكدير السلم والأمن الإجتماعى وعرقلة مسيرة التنمية الاقتصادية.
وقالت الوزراة في بيان لها منذ قليل، إنه في إطار جهود الوزارة الرامية لرصد البؤر المتطرفة وملاحقة كوادرها الإرهابية والتى تم ضبطها والإعلان عنها مؤخراً ممن يقومون بالإعداد والتخطيط لتنفيذ عملياتهم العدائية التى تستخدم فيها مختلف أساليب التفجير وتهدف بصورة رئيسية لإيقاع أكبر قدر من الخسائر المادية والبشرية، فقد أكدت معلومات قطاع الأمن الوطنى إستمرار الكوادر الإرهابية بمختلف تصنيفاتها التنظيمية وأبرزها تنظيم أجناد مصر وبالتنسيق مع جماعة الإخوان الإرهابية على نهجهم العدائي.
وأضاف البيان، أنه تم التعامل مع تلك المعلومات وتوجيه عدة ضربات أمنية إستباقية متتالية للكوادر المشار إليها لإجهاض مخططهم وإفشال عملياتهم التى تودى بحياة الكثير من الأبرياء حيث رصدت النتائج إتخاذهم بعض الأوكار التنظيمية أماكن لإختبائهم وإعداد مستلزماتهم من الأسلحة والمتفجرات وتم إستهدافها فى الإطار القانونى، حيث تم ضبط وكرين عبارة عن شقتين كائنتين بمنطقة عين شمس محافظة القاهرة عُثر بهما على ( عدد 6 دوائر كهربائية معُدة للتفجير عن بُعد بإستخدام ريموت كنترول كان من المزمع زرعها على الأكمنة الشرطية مساء 10 الجارى ، 3 بطاريات موتوسيكل ، 3 جراكن لمادة هيدروجين بروكسيد ” تستخدم فى تصنيع المتفجرات ” ، عدد 1 بندقية آلية ، 5 خزينة خاصة بها ، 1 طبنجة ماركة بريتا عيار 9 مم ، كمية كبيرة من الذخيرة مختلفة الأعيرة ).
كما تم ضبط منزل بمدينة العاشر من رمضان محافظة الشرقية عُثر به على ( عدد 1 بندقية آلية ، كمية من المواد المستخدمة فى تصنيع العبوات المتفجرة أبرزها ” أجولة من مادة اليوريا ونترات النشادر والكبريت الزراعى ” ، كمية كبيرة من الذخيرة مختلفة الأعيرة ) .
> مخزن تابع لقيادات الحراك المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية بزاوية الكرادسة مركز الفيوم وعُثر به على ( عدد 1 بندقية آلية ، 19 خزنة خاصة بها ، 2 كاتم صوت سلاح آلى ، 12 عبوة تفجيرية مزودة بدوائر كهربائية ، كمية كبيرة من المواد الكيميائية والأدوات المستخدمة فى تصنيع العبوات المتفجرة ، كمية من مادة TNT شديدة الإنفجار ، عدد من العبوات المتفجرة جاهزة للإستخدام ، كمية كبيرة من الذخيرة ) .
> معمل تابع لذات الجماعة الإرهابية لتصنيع المتفجرات بالمنطقة الجبلية بقرية الشراونة مركز أدفو محافظة أسوان وعُثر به على ( كمية من مادة rdx “شديدة الإنفجار ” ، عدد من الجراكن تحوى حامضى الكبريتيك والنيتريك ، أجولة بها كمية كبيرة من مادتى النترات وهكسامين الصوديوم ، معمل متكامل لتصنيع المتفجرات ) .
وأكد بيان الداخلية، أن تلك الضربات الاستباقية أسهمت فى إجهاض وإفشال تحركات وأنشطة البؤر المشار إليها والتى كانت تهدف لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية التى تتسم بالعنف والدموية للنيل من الإستقرار الأمنى بالبلاد وتعريض حياة المواطنين الأبرياء للخطر والتأثير سلباً على مسيرة التنمية ومقدرات الوطن.
> وأهابت الوزارة بالمواطنين سرعة الإبلاغ عن أى عناصر يُشتبه فيها ويتخذون من بعض الشقق مأوى لهم وللإعداد والتجهيز لعملياتهم الإرهابية لما يمُثلة ذلك من خطورة على قاطنيها وتعرُض مالكيها للمساءلة القانونية لاسيما مع وقوع تفجيرات سابقة بعدة عقارات إستخدمها هؤلاء الإرهابيون مقراً لتجهيز عبواتهم المتفجرة وأسفرت عن وقوع بعض الخسائر المادية والبشرية للأبرياء.