الداخيلة: ضبط أوكار إرهابية تخطط لعمليات عدائية بالتزامن مع دعوات التظاهر في 11/11

أعلنت وزارة الداخلية، ضبط أوكار تابعة للعناصرالإرهابية، برصد العديد من الأهداف الحيوية بالبلاد والإعداد لإستهدافها خلال المرحلة الأخيرة بالتزامن مع الدعوات الإثارية للتظاهر بتاريخ 11 الجارى والهادفة لمحاولة نشر الفوضى وتكدير السلم والأمن الإجتماعى وعرقلة مسيرة التنمية الاقتصادية.

وقالت الوزراة في بيان لها منذ قليل، إنه في إطار جهود الوزارة الرامية لرصد البؤر المتطرفة وملاحقة كوادرها الإرهابية والتى تم ضبطها والإعلان عنها مؤخراً ممن يقومون بالإعداد والتخطيط لتنفيذ عملياتهم العدائية التى تستخدم فيها مختلف أساليب التفجير وتهدف بصورة رئيسية لإيقاع أكبر قدر من الخسائر المادية والبشرية، فقد أكدت معلومات قطاع الأمن الوطنى إستمرار الكوادر الإرهابية بمختلف تصنيفاتها التنظيمية وأبرزها تنظيم أجناد مصر وبالتنسيق مع جماعة الإخوان الإرهابية على نهجهم العدائي.

وأضاف البيان، أنه تم التعامل مع تلك المعلومات وتوجيه عدة ضربات أمنية إستباقية متتالية للكوادر المشار إليها لإجهاض مخططهم وإفشال عملياتهم التى تودى بحياة الكثير من الأبرياء حيث رصدت النتائج إتخاذهم بعض الأوكار التنظيمية أماكن لإختبائهم وإعداد مستلزماتهم من الأسلحة والمتفجرات وتم إستهدافها فى الإطار القانونى، حيث تم ضبط وكرين عبارة عن شقتين كائنتين بمنطقة عين شمس محافظة القاهرة عُثر بهما على ( عدد 6 دوائر كهربائية معُدة للتفجير عن بُعد بإستخدام ريموت كنترول كان من المزمع زرعها على الأكمنة الشرطية مساء 10 الجارى ، 3 بطاريات موتوسيكل ، 3 جراكن لمادة هيدروجين بروكسيد ” تستخدم فى تصنيع المتفجرات ” ، عدد 1 بندقية آلية ، 5 خزينة خاصة بها ، 1 طبنجة ماركة بريتا عيار 9 مم ، كمية كبيرة من الذخيرة مختلفة الأعيرة ).