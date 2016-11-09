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القومى للمرأة بالأقصر يطلق حملة "طرق الأبواب" لخوض النساء انتخابات المحليات

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القومى للمرأة بالأقصر يطلق حملة "طرق الأبواب" لخوض النساء انتخابات المحليات القومى للمرأة بالأقصر يطلق حملة "طرق الأبواب" لخوض النساء انتخابات المحليات

>الأقصر – أحمد مرعى

بدأت عضوات المجلس القومى للمرأة بمحافظة الأقصر، برئاسة الدكتورة سعاد سعد، فى تنفيذ حملة "طرق الأبواب" بمدن وقرى المحافظة، وذلك فى إطار خطط المجلس لتفعيل المشاركة السياسية للمرأة والفتيات.

 

ومن جانبها، قالت نجوى البارون عضوة المجلس القومى للمرأة بالأقصر، إن المبادرة بدأت بمناطق الكرنك والطود وأرمنت، وستمتد لبقية مدن وقرى الأقصر، بهدف تشجيع النساء والفتيات على المشاركة بانتخابات المجالس الشعبية المحلية المقبلة، ترشحا وانتخابا.

 

وأشادت نجوى البارون، بدور رئيسة وعضوات المجلس القومى للمرأة بمحافظة الأقصر، ورؤساء المدن والقرى، فى تنفيذ تلك الحملة، التى تتضمن ايضا إلقاء محاضرات وندوات تستهدف توعية المرأة بحقوقها السياسية، وحث النساء والفتيات على ممارسة حقهن الانتخابى، والتعريف بالدستور وما تضمنه من مواد بشان حقوق المرأة، بجانب تدريب المشاركات من النساء والفتيات على كيفية إدارة الحملات الانتخابية.


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