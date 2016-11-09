خطة عمل موسعة لإدارة النشاط العلمى والتكنولوجي بجامعة قناة السويس

الإسماعيلية – جمال حراجى

أقيم اليوم الأربعاء بقاعة اتحاد طلاب جامعة قناة السويس الاجتماع التمهيدي لمناقشة خطة النشاط العلمي للعام الدراسي الحالي تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة وإشراف عام الدكتور طارق راشد رحمي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف كابتن طارق عجيبة مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب وبالتنسيق مع مستشار اللجنة العلمية بالجامعة الدكتور تامر نبيل و إشراف على عطا مدير إدارة النشاط العلمى و التكنولوجي وبالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة.

وبدأ الاجتماع بتهنئة الدكتور تامر نبيل لتولية منصب مستشار اللجنة العلمية بالجامعة ثم مناقشة أول مسابقة في إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي وهي بطولة دوري المعلومات بين الكليات والتي تشهد هذا العام تغيير كبير في طريقة المسابقة حيث سيتم التنافس بين كل كليتين بنظام خروج المغلوب حتى الوصول الى لقاء فمي بين كليتين ويشارك بالمسابقة هذا العام 6 طلاب عن كل كلية منهم 4 بصفة أساسية و2 احتياطي .

وناقش كل من الدكتور تامر نبيل و على عطا مدير إدارة النشاط العلمي والطالب محمود عهدي و الطالب مصطفي ابرهيم عبد المجيد أمين اللجنة العلمية و التكنولوجية أهم الانشطة التى ستقام خلال العام الجامعي ومنها دورة تدريبية في البرمجيات ودوري المعلومات العلمية والتجهيز لمسابقة وزارة الدفاع التى يشارك فيها 36 طالب و طالبة من الجامعة و تشمل مجالات تصميم طائرة هليكوبتر و غواصة و عربة غير مأهولة و التى بدأت من أكتوبر 2016 و حتى يوليو 2017 والتجهيز المسابقة العالمية.

ويشارك فيها 35 طالب و طالبة بانجلترا و التى تبدأ فى يناير و حتى يوليه 2017 بالإضافة الى ندوة ومسابقة عن الإعجاز العلمي في القران ومسابقة قصة الخيال العلمي ومسابقة الابتكارات البسيطة وندوات علمية ومتخصصة ورحلات علمية ومسابقات بحثية في الطاقة البديلة ودورات تدريبية في مجال الصناعات الصغيرة ودورات في مجال تصنيع الطائرات بدون طيار والإعداد والتجهيزات لنادي علوم الطيران والفضاء.