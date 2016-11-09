براءة «قمسيونجى» من تهمة الاستيلاء على 13 كيلو ذهب من الصاغة

قضت محكمة جنح الجمالية، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، الأربعاء، ببراءة “حنا ث إ” قمسيونجى ذهب بمنطقة الجمالية فى 6 قضايا نصب، وهم القضية رقم 9326 لسنة 2016 والقضية رقم 9486 لسنة 2016 والقضية رقم 9315 لسنة 2016 والقضية رقم 9342 لسنة 2016 والقضية رقم 9329 لسنة 2016 والقضية رقم 9335 لسنة 2016 بالتصالح.

وكانت نيابة الجمالية الجزئية برئاسة المستشار أحمد زيتون تحت إشراف المستشار عبد الرحمن شتلة المحامى العام الأول لنيابات غرب القاهرة قد أحالت فى وقت سابق، “قمسيونجى” ذهب بمنطقة الجمالية إلى المحاكمة العاجلة، وذلك لاتهامه فى 11 واقعة استيلاء على كميات ضخمة من المشغولات الذهبية من تجار الذهب بمنطقة الصاغة.

وكشفت تحقيقات النيابة عن استيلاء المتهم على قرابة 13 كيلو ذهب ومبالغ مالية تخطت 19 مليون جنيه، من عدد من التجار فى منطقة الصاغة لترويجها على عملائه، مستغلاً حالة الركود التى يشهدها سوق المشغولات الذهبية بسبب ارتفاع الأسعار.

وأنكر المتهم واقعة سرقة المشغولات الذهبية، مؤكدًا أمام النيابة أنه قام بتوزيع المشغولات على زبائنه من أصحاب المحال التى يتعامل معهم، ولكن بسبب ارتفاع أسعار الذهب تعثر فى سداد بعض التجار وعلى إثر ذلك قام باقى التجار بعمل محاضر ضده.