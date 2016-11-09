أخبار عاجلة

الأخبار - رئيس الوزراء يلقي اليوم بياناً أمام البرلمان بشأن أسباب إعلان حالة الطوارئ -
فيراتي يحلم بانضمام نيمار لباريس سان جيرمان -
بالصور.. مساعد مدير أمن الشرقية يتفقد اللجان الانتخابية بأبو كبير -
عميد «طب الإسكندرية» يوضح حالة مصابي تفجير الكنيسة المرقسية -
وزير البترول يبحث المرحلة الثانية من المنظومة الإلكترونية -
استقرار حالة مصابي تفجير طنطا.. و«بولا» يصارع الموت -
نواب «25-30»: إحالة «تيران وصنافير» للجنة التشريعية إحراج لأعضاء البرلمان -
لجنة حقوق الإنسان تكشف حقيقة معاقبة أهالي الإرهابيين -
أمين العاصمة بـ«المحافظين»: إقامة المعارض ضرورة لاستقطاب المشترين الأجانب -
الرئيس السوداني يصل إلى الكويت في زيارة رسمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

محكمة الجنح تبرئ "قمسيونجى" من تهمة الاستيلاء على 13 كيلو ذهب من الصاغة

Google+ Print
محكمة الجنح تبرئ "قمسيونجى" من تهمة الاستيلاء على 13 كيلو ذهب من الصاغة محكمة الجنح تبرئ "قمسيونجى" من تهمة الاستيلاء على 13 كيلو ذهب من الصاغة

>كتب أحمد إسماعيل

قضت محكمة جنح الجمالية، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، ببراءة "حنا ثابت إبراهيم" قمسيونجى ذهب بمنطقة الجمالية فى 6 قضايا نصب، وهم القضية رقم 9326 لسنة 2016 والقضية رقم 9486 لسنة 2016 والقضية رقم 9315 لسنة 2016 والقضية رقم 9342 لسنة 2016 والقضية رقم 9329 لسنة 2016 والقضية رقم 9335 لسنة 2016  بالتصالح.

وكانت نيابة الجمالية الجزئية برئاسة المستشار أحمد زيتون تحت إشراف المستشار عبد الرحمن شتلة المحامى العام الأول لنيابات غرب القاهرة قد أحالت فى وقت سابق، "قمسيونجى" ذهب بمنطقة الجمالية إلى المحاكمة العاجلة، وذلك لاتهامه فى 11 واقعة استيلاء على كميات ضخمة من المشغولات الذهبية من تجار الذهب بمنطقة الصاغة.

وكشفت تحقيقات النيابة عن استيلاء المتهم على قرابة 13 كيلو ذهب ومبالغ مالية تخطت 19 مليون جنيه، من عدد من التجار فى منطقة الصاغة لترويجها على عملائه، مستغلاً حالة الركود التى يشهدها سوق المشغولات الذهبية بسبب ارتفاع الأسعار.

وأنكر المتهم واقعة سرقة المشغولات الذهبية، مؤكدًا أمام النيابة أنه قام بتوزيع المشغولات على زبائنه من أصحاب المحال التى يتعامل معهم، ولكن بسبب ارتفاع الذهب تعثر فى سداد بعض التجار وعلى إثر ذلك قام باقى التجار بعمل محاضر ضده.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
أسعار أشهر السيارات المستعملة في سوق العاشر

أسعار أشهر السيارات المستعملة في سوق العاشر

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

قائمة أسعار بلح رمضان في مجمعات الأهرام الاستهلاكية

قائمة أسعار بلح رمضان في مجمعات الأهرام الاستهلاكية