الحكومة الليبية المؤقتة تهنئ ترامب..وتؤكد تطلعها لتعزيز العلاقات مع أمريكا

كتب أحمد جمعة

قدمت الحكومة الليبية المؤقتة اليوم الأربعاء، التهانى بفوز المرشح الجمهورى دونالد ترامب بالرئاسة 45 للولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت الحكومة إنها "يطيب لها أن تتقدم بتهئنتكم على ثقة الشعب الأمريكى، لكم وذلك بتوليكم إدارة شئون البيت الأبيض فى هذه المرحلة الحساسة التى تمر بها منطقة الشرق الأوسط والعالم".

وأعربت الحكومة عن رغبتها وحرصها الكبيرين أن تولى الولايات المتحدة الأمريكية اهتماما أكبر بالقضية الليبية، والتى يتصدر مشهدها الإرهاب.

كما أعربت عن تطلعها إلى علاقة متينة مع الرئيس الجديد للولايات المتحدة، قائمة على الاحترام المتبادل، ويسودها الود والتفاهم، بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين.