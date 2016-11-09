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تحرير 634 محضرا خلال حملات تموينية موسعة بمراكز وقرى البحيرة

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تحرير 634 محضرا خلال حملات تموينية موسعة بمراكز وقرى البحيرة تحرير 634 محضرا خلال حملات تموينية موسعة بمراكز وقرى البحيرة

>البحيرة - ناصر جودة ــ جمال أبو الفضل

شنت مديرية بالبحيرة بالتعاون مع مباحث التموين بقيادة العقيد وجدى الصيرفى حملات رقابية موسعة على الأسواق، لضبط المخالفين والرقابة على الأسعار.

 

وأسفرت تلك الحملات خلال الفترة الماضية بمراكز وقرى المحافظة عن تحرير 634 قضية، والتى تنوعت ما بين غش تجارى وتجميع مواد بترولية وسلع تموينية مدعمة وعرض سلع مجهولة المصدر وبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن التسعيرة.

 

من جانبه، طالب الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحلات ومحطات بيع المواد البترولية ومختلف الأنشطة التجارية لتحقيق الانضباط والالتزام بالأسعار المقررة، من أجل ردع المخالفين والحفاظ على صحة المواطنين.

 


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مصر 365

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