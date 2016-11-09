تجديد حبس 7 متهمين بخلية شقة الهرم 45 يوما

كتب محمد عبد الرازق

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة تجديد حبس 7 متهمين بتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، وتصنيع عبوات ناسفة فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية شقة الهرم" 45 يوما على ذمة القضية.



> والمتهمون الذين جدد حبسهم هم محمد طه ومجدى حسن وخالد محمد وأحمد السيد وأشرف حمدى هدهود وتامر أحمد الجيزاوى ومحمد عبد الكريم.



> ويواجه المتهمون اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والاشتراك فى تصنيع عبوات ناسفة داخل شقة سكنية بالهرم، استخدمتها عناصر إرهابية بمنطقة اللبينى لتصنيع وتخزين المواد المتفجرة، والتى أسفر عن استشهاد 7 من قوات الشرطة و3 مدنيين آخرين، وإصابة 15 شخصًا، نتيجة انفجار إحدى العبوات أثناء القبض عليهم.