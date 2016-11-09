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حبس مدير جمعية زراعية لتقاضيه رشوة مقابل تغاضيه عن مبانى مخالفة بكفرالشيخ

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حبس مدير جمعية زراعية لتقاضيه رشوة مقابل تغاضيه عن مبانى مخالفة بكفرالشيخ حبس مدير جمعية زراعية لتقاضيه رشوة مقابل تغاضيه عن مبانى مخالفة بكفرالشيخ

>كفر الشيخ – محمد سليمان

قررت النيابة العامة تحت إشراف المستشار أحمد عاشور المحامى العام الأول لنيابات كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، حبس مدير جمعية زراعية بالحامول بكفر الشيخ 15 يوماً، لتقاضية 6 آلاف جنيه رشوة مقابل تغاضيه عن مخالفات بناء على أرض زراعية لأحد المواطنين بالحامول.

 

وكانت الرقابة الإدارية بكفر الشيخ تلقت معلومات تحت إشراف العميد أحمد وجدى رئيس هيئة الرقابة الإدارية بكفر الشيخ عن تقاضى المتهم رشوة، وتم تقنين الإجراءات اللازمة، وتمكن المقدمان أحمد عبد الوهاب ومحمد حماد بالرقابة الإدارية من متابعة القضية، وإجراء التحريات اللازمة، وألقى القبض على المتهم ، وتحرر المحضر رقم 8717 إدارى الحامول، وبعرضه على النيابة العامة تحت إشراف المستشار أحمد عاشور المحامى العام الأول لنيابات كفر الشيخ، قررت حبس المتهم 15 يوماً على ذمة القضية.

 

 


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