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المتحدث العسكري: تصفية 6 تكفيرين ومداهمة 4 مقرات للإرهابيين في سيناء

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تمكنت قوات إنفاذ القانون، من تصفية 6 عناصر تكفيرية، خلال تبادل لإطلاق النيران مع قوات المداهمة.

وقال المتحدث العسكري للقوات المسلحة، العميد محمد سمير، في بيان له اليوم الأربهعاء، على صفحته الرسمية بـ”فيس بوك” أن القوات تمكنت من تدمير خندق تستخدمه هذه العناصر فى إنتاج النيران ضد قواتنا، وحرق وتدمير دراجتان ناريتان و(4) مقار خاصة بالعناصر الإرهابية عثر بداخلها على وسائل اتصال لاسلكية وأدوات تستخدم فى تصنيع الشراك الخداعية ودوائر النسف والتدمير.

وأضاف اللبيان، أنه تم إحكام الطوق الأمنى المفروض على عدد من القرى الواقعة داخل مناطق مكافحة النشاط الإرهابى بشمال سيناء ، واستمرت أعمال التمشيط والمداهمة لتفتيش (19) منطقة تمثل قاعدة إنطلاق للعناصر التكفيرية تستغلها فى الإختباء وتجهيز عملياتها الإرهابية بنطاق مدن العريش ورفح والشيخ زويد بشمال سيناء.

كما تمكنت القوات من ضبط سيارتان دفع رباعى مخبأه داخل حفر ومغطاة كاملة بالرمال فى محيط منزلين يتبعان لعناصر مطلوبة أمنياً للاشتباه فى تورطها بتقديم الدعم للمجموعات الإرهابية المسلحة بنطاق مدينة العريش .

وأوضح البيان أنه  قوات حرس الحدود، بالتنسيق مع الأجهزة المختصة، استمرت في تنظيم تدفق مئات الشاحنات المحملة بالبضائع والمواد الغذائية إلى الأشقاء الفلسطينين من أبناء قطاع غزة ، حيث وصل إجمالى عدد السيارات التى تم دخولها للجانب الفلسطينى خلال الفترة من (11) أكتوبر حتى اليوم إلى (7127) سيارة محملة بالبضائع المختلفة عبر منفذ ” كرم أبو سالم ” الحدودى بإعتباره المنفذ الشرعى لدخول البضائع إلى قطاع غزة .

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