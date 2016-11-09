بسنت فهمي لـ«ONA»: اهتمام «ترامب» بالاستثمار في الشرق الأوسط فرصة جيدة لمصر

كتبت: إيمان محمود

قالت النائبة بسنت فهمي، الخبيرة الاقتصادية – إن حديث دونالد ترامب عقب فوزه بالانتخابات الرئاسية، كان ممتازًا وايجابيًا فيما يخص تنمية الاقتصاد الدولي.

وأضافت النائبة في تصريحات خاصة لـ”ONA” ، أن اهتمام “ترامب” بمضاعفة الناتج القومي الأمريكي، هو هدف عظيم وقادر على تحويل شكل الكرة الأرضية، وأن هبوط أسعار البترول فور فوز ترامب دليل على بداية نهوض الاقتصاد.

وعبرت فهمي، عن ارتياحها لتصريحات ترامب، عن علمه بمناطق الثروات وفرص الاستثمار الغير مستغلة في العالم، وتأكيده على تعاونه مع جميع الدول من منظور اقتصادي، والتي اعتبرتها خطوة جيدة بالنسبة لمصر، باعتبارها من أغنى دول العالم وباعتبار الشرق الأوسط من أغنى المناطق التي تتمتع بفرص استثمار، على عكس أوروبا والصين.

وأكدت فهمي، ان تصريحات ترامب المعادية للمسلمين، لا تعني لي شيئ ولا يجب أن ننظر إليه من خلالها، ويجب أن ننظر للبعد الاقتصادي” مضيفة “نحن بين خيارين ضبط الاقتصاد في العالم أو الدخول في حرب عالمية ثالثة، وكان لدي تخوفات من دخولنا في حرب عالمية ثالثة ولكن خطاب ترامب جعلني أطمئن”.

وعلقت النائبة على اتصال الرئيس عبد الفتاح السيسي بترامب لتهنئته “ذكي كالعادة، ويعتبر السيسي أول رئيس في العالم بهنئ ترامب فور فوزه بالانتخابات الرئاسية.