إعلان أعضاء لجنة تحكيم الدورة الـ16 لمهرجان مراكش السينمائي

كشفت إدارة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، الأربعاء، عن كامل تشكيل لجنة تحكيم الدورة السادسة عشرة للمهرجان، والمقررة إقامتها في ديسمبر القادم برئاسة المخرج المجري بيلا تار.

يقام المهرجان في الفترة من الثاني إلى العاشر من ديسمبر، وتحل السينما الروسية ضيف شرف هذه الدورة.

وقالت إدارة المهرجان، في بيان صادر عنها الأربعاء، إن اللجنة ستضم في عضويتها الممثلة الكندية سوزان كليمون والممثلة الإيطالية جاسمين ترينكا والممثل الأسترالي جيسون كلارك والمخرج الدنمركي بيل أوغست والممثلة الهندية كالكي كوشلين والمخرج الأرجنتيني ليساندرو ألونسو والمخرج الفرنسي برونو ديمون إضافة إلى الممثلة المغربية فاطمة هراندي الشهيرة باسم “راوية”.

وأضاف البيان :”الأمر يتعلق بفريق متفرد يندرج في إطار استمرارية خط تحريري يميز مهرجان مراكش والمتمثل في التوفر على لجنة تحكيمية تمثل كل ما يشكل قوة السينما وروعتها وتنوعها الفني والجغرافي.”

تأسس المهرجان في 2001 وأصبح بمرور السنين أحد أبرز المناسبات السينمائية في المغرب إلى جانب مهرجان تطوان الدولي لسينما البحر المتوسط ومهرجان السينما الأفريقية بخريبكة.

ومن المقرر أن تعلن إدارة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش عن قائمة الأفلام والدول المتنافسة بالدورة الجديدة قبل نهاية نوفمبر.