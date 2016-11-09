أخبار عاجلة

الأخبار - رئيس الوزراء يلقي اليوم بياناً أمام البرلمان بشأن أسباب إعلان حالة الطوارئ -
فيراتي يحلم بانضمام نيمار لباريس سان جيرمان -
بالصور.. مساعد مدير أمن الشرقية يتفقد اللجان الانتخابية بأبو كبير -
عميد «طب الإسكندرية» يوضح حالة مصابي تفجير الكنيسة المرقسية -
وزير البترول يبحث المرحلة الثانية من المنظومة الإلكترونية -
استقرار حالة مصابي تفجير طنطا.. و«بولا» يصارع الموت -
نواب «25-30»: إحالة «تيران وصنافير» للجنة التشريعية إحراج لأعضاء البرلمان -
لجنة حقوق الإنسان تكشف حقيقة معاقبة أهالي الإرهابيين -
أمين العاصمة بـ«المحافظين»: إقامة المعارض ضرورة لاستقطاب المشترين الأجانب -
الرئيس السوداني يصل إلى الكويت في زيارة رسمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. أونا

إعلان أعضاء لجنة تحكيم الدورة الـ16 لمهرجان مراكش السينمائي

Google+ Print
إعلان أعضاء لجنة تحكيم الدورة الـ16 لمهرجان مراكش السينمائي إعلان أعضاء لجنة تحكيم الدورة الـ16 لمهرجان مراكش السينمائي

أرشيفية

كشفت إدارة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، الأربعاء، عن كامل تشكيل لجنة تحكيم الدورة السادسة عشرة للمهرجان، والمقررة إقامتها في ديسمبر القادم برئاسة المخرج المجري بيلا تار.

يقام المهرجان في الفترة من الثاني إلى العاشر من ديسمبر، وتحل السينما الروسية ضيف شرف هذه الدورة.

وقالت إدارة المهرجان، في بيان صادر عنها الأربعاء، إن اللجنة ستضم في عضويتها الممثلة الكندية سوزان كليمون والممثلة الإيطالية جاسمين ترينكا والممثل الأسترالي جيسون كلارك والمخرج الدنمركي بيل أوغست والممثلة الهندية كالكي كوشلين والمخرج الأرجنتيني ليساندرو ألونسو والمخرج الفرنسي برونو ديمون إضافة إلى الممثلة المغربية فاطمة هراندي الشهيرة باسم “راوية”.

وأضاف البيان :”الأمر يتعلق بفريق متفرد يندرج في إطار استمرارية خط تحريري يميز مهرجان مراكش والمتمثل في التوفر على لجنة تحكيمية تمثل كل ما يشكل قوة السينما وروعتها وتنوعها الفني والجغرافي.”

تأسس المهرجان في 2001 وأصبح بمرور السنين أحد أبرز المناسبات السينمائية في المغرب إلى جانب مهرجان تطوان الدولي لسينما البحر المتوسط ومهرجان السينما الأفريقية بخريبكة.

ومن المقرر أن تعلن إدارة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش عن قائمة الأفلام والدول المتنافسة بالدورة الجديدة قبل نهاية نوفمبر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا