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أمير صلاح الدين: أجسد شخصية «السادات» في الجزء الثاني من «الجماعة»

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أمير صلاح الدين: أجسد شخصية «السادات» في الجزء الثاني من «الجماعة» أمير صلاح الدين: أجسد شخصية «السادات» في الجزء الثاني من «الجماعة»

الفنان أمير صلاح الدين

أعرب الفنان أمير صلاح الدين، عن سعادته بردود الفعل التي تلقاها، بعد عرض فيلمه الجديد “روج”.

وأكد صلاح الدين- خلال مداخلة هاتفية مع الإذاعية غدير حسان، مقدمة برنامج “راديو سكوب”، المذاع على الراديو 9090 – الأربعاء، أن سعادته مضاعفة، خاصةً أن عرض الفيلم تزامن مع ولادة ابنه زين.

وكشف عن قيامه بتجسيد شخصية الرئيس الراحل محمد أنور السادات، في الجزء الثاني من مسلسل “الجماعة”، مؤكدًا أن ترشيحه للدور جاء من خلال المخرج شريف البنداري.

وأضاف صلاح الدين، أن تجسيد شخصية السادات كانت حلم حياته، مشيرًا إلى أنه سيقدم الدور بشكلٍ مختلف عن أي فنان قدمها من قبل سواء في السينما أو التلفزيون.

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