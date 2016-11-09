لجنة العفو الرئاسي: قوائمنا النهائية خالية من العناصر الإخوانية

جددت اللجنة الخماسية للعفو الرئاسى، الأربعاء، تأكيدها عدم شمول قائمتها النهائية على أى من المنتمين لجماعة الإخوان، كما أنه لم يصلها أى طلبات من الجماعه الإرهابية للإفراج عن المنتمين إليها.

وأكد النائب طارق الخولى عضو اللجنة أن اللجنة تتواصل مع الجهات المسئولة والمعنية لتجميع معلومات حول الأسماء التى ترد إليها ممن يقول أهاليهم إنه تم إلقاء القبض عليهم خلال مظاهرات خاصة بـ”الجماعة”، أو أحداث كاعتصامى ميدانى رابعة العدوية والنهضة.

وأشار الخولى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الأربعاء، إلى أن اللجنة لن تنظر فى أمر تلك الحالات إلا فى نهاية أيام عملها، لتحدد موقفها بناءً على المعلومات التى سوف تستقيها.

وأكد أن اللجنة تنتهى من عملها رسميًا يوم 20 نوفمبر الجارى، حيث إن أول اجتماع لها كان يوم 5 نوفمبر الماضى، لافتا إلى أن اللجنة قسمت الحالات الواردة إليها إلى قائمتين الأولى تشمل أشخاص قيد التحقيق معهم أو محبوسين احتياطيا أو حاصلين على حكم أول درجة أو أطفال قصر أو مرضى والثانية لمتهمين حاصلين على حكم نهائى وبات.

وأوضح الخولي أن القائمة الثانية تخرج عن إطار عمل اللجنة حتى الآن لكنها ستتواصل مع مؤسسة الرئاسة، إما لتوسيع اختصاص اللجنة ليشمل قرار رئيس الجمهورية النظر فى الحالات الحاصلة على حكم نهائى بات، أو مطالبتهم بتشكيل لجنة أخرى من أجل ذلك.

وكشف الخولى فى هذا السياق عن إعداد وزارة العدل تشريع جديد للعفو الشامل يمنح لرئيس الجمهورية ذلك الحق.