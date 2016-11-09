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دونالد ترامب يقلب الموازين ويقترب من الفوز

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الأربعاء 09-11-2016 11:19

بدأت نتائج انتخابات الرئاسة الأميركية تحسم مع فوز دونالد ترامب Donald Trump بالعدد الأكبر من الولايات.

وحصل على 238 صوتا مقابل 209 لكلينتون، علما بأن العدد المطلوب من أصوات المجمع الانتخابي للفوز بالانتخابات هو 270.

وفازت هيلاري كلينتون Hillary Clinton في 15 ولاية بينها ولايتي فرجينيا وكولورادو المتأرجحتين، إضافة إلى العاصمة واشنطن، في حين نجح ترامب في حصد أصوات 21 ولاية بينها فلوريدا وأوهايو.

وحقق المرشحان انتصارات مبكرة في ولايات كان من المتوقع لهما الفوز فيها، إذ فاز ترامب بالولايات المحافظة في الجنوب والغرب الأوسط، بينما اكتسحت كلينتون عددا من الولايات على الساحل الشرقي وولاية إيلينوي في الغرب الأوسط.

ومع انتهاء التصويت في العدد الأكبر من الولايات الأميركية الخمسين لا تزال المنافسة عصية في بعض الولايات قد تكون فارقة في تحديد من سيفوز برئاسة الولايات المتحدة الأميركية.

 

بدء إغلاق مراكز الإقتراع.. والملايين بانتظار نتائج الانتخابات الامريكية

 

 

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