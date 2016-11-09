دونالد ترامب ينتصر ويدخل التاريخ.. الرئيس الـ45 للولايات المتحدة الأمريكية

بعد معركة انتخابية كبيرة وشرسة مع منافسته المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون Hillary Clinton، فاز الجمهوري دونالد ترامب Donald Trump بمنصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وحقق حلمه، الذي كان أشبه بالمستحيل.

وبذلك يكون الشعب الأمريكي قد اختار الرئيس الـ45 الذي يمثله ليدخل البيت الأبيض لـ4 أعوام.

وكانت وكالات الأنباء العالمية قد توقعت منذ يوم أمس أن هيلاري كلينتون ستدخل البيت الأبيض كرئيسة للولايات المتحدة الأمريكية بفارق كبير بالنقاط ، إلا أن ترامب قلب كل الموازين وحقق الانتصار الكبير، خاصة بعد أن فاز في أغلب الولايات المتأرجحة.

من هو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟

ولد دونالد جون ترامب، صاحب تسريحة الشعر الغريبة والشهيرة، في ضاحية كوينز في نيويورك في 14 يونيو/حزيران 1946. أدرك والداه حين كان صبيا أنه يشكو من الإفراط في النشاط، فقاما بإلحاقه بكلية عسكرية عند بلوغه سن المراهقة ليتمكن من توجيه طاقاته بشكل أفضل.

وإثر هذه المحطة، التحق دونالد ترامب بمدرسة وارتون للمحاسبة في جامعة بنسلفانيا، قبل أن يبدأ مسيرة إدارة الأعمال في شركة والده المتخصصة في العقارات، حيث أظهر تميزا في مجال الأعمال تحت رعاية والده فرد ترامب.

خاض ترامب غمار دنيا الأعمال بمفرده عام 1983، حيث بدأ بتشييد ناطحات السحاب. وشيد أول ناطحة سحاب أسماها "برج ترامب" قبل أن يبدأ بتشييد أبراج أخرى غزت مدينة نيويورك وتحمل كلها اسمه.

ترامب كان يحب الظهور الإعلامي وعالم المشاهير، وقدم لمدة 12 عاما برنامج تلفزيون الواقع"ذي أبرنتيس" حيث أجرى اختبارات لعدد من المرشحين للالتحاق بشركاته العملاقة، وعرفه الجميع بعبارته الشهيرة "أنت مطرود ".

ترامب واجه عدة مصاعب في إدارة مشاريعه العقارية العملاقة خلال التسعينات، وكاد أن يشهر إفلاسه خلال أزمة العقارات في 1990 نتيجة ارتفاع قيمة ديونه التي بلغت مليارات الدولارات، لكنه استطاع التغلب على هذه المصاعب والإشعاع مجددا، قبل أن يواجه أزمة جديدة كادت تعصف بإمبراطوريته في 2005 بعد أن سجلت كازينوهاته في مدينة "أتلانتيك سيتي" خسائر فادحة قبل أن ينقذ مجددا مجموعته من الانهيار في آخر لحظة.

ورغم أن العديد من شركاته أفلست، فإن دونالد ترامب كثيرا ما يتباهى بثروته التي يضخمها أحيانا ويقول إنها تناهز 10 مليارات دولار، رغم أن العديد من التقارير تشكك في ذلك. وكانت صحيفة نيويورك تايمز كشفت مؤخرا عن الإقرار الضريبي لعام 1995 لترامب، يفيد بأنه أعلن عن خسائر بقيمة 918 مليون دولار، ليتجنب بذلك دفع ضرائب على دخله لأكثر من 10 سنوات.

وفيما يتعلق بموضوع النساء، فقد تزوج في 1977 عارضة الأزياء والرياضية التشيكية الأصل إيفانا زلينكوفا ورزق منها بثلاثة أبناء: دونالد ترامب جونيور، إيفنكا وإيريك، قبل أن ينفصل عن زوجته عام 1992 ليتزوج مجددا في 1993 من الممثلة ومقدمة التلفزيون الأمريكية مارلا آن مابلس بعد سنة واحدة من طلاقه. ورزق ترامب بطفلة من الممثلة أسماها تيفاني، ودام زواجه ست سنوات قبل أن ينفصل عن زوجته الثانية في 1999. وفي 2005، تزوج رجل الأعمال الأشهر في أمريكا من السلوفانية عارضة الأزياء ميلانيا كنوس والتي رزق منها بولد اسمه بارون وليام.

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