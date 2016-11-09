قرر حسام البدري المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، منح لاعبيه راحة سلبية من التدريبات الاثنين المقبل، بعد خوض المباراة الودية الثانية.
> ويلتقي الأهلي في ثاني ودياته ظهر الأحد المقبل، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، أمام فريق سيراميكا كليوباترا.
> ويستأنف الأهلي تدريباته بصورة طبيعية الثلاثاء المقبل، وذلك بعد عودة اللاعبين الدوليين المنضمين للمنتخب الوطني استعداداً للقاء غانا الأحد المقبل.
«البدري» يمنح لاعبيه راحة سلبية الاثنين المقبل
قرر حسام البدري المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، منح لاعبيه راحة سلبية من التدريبات الاثنين المقبل، بعد خوض المباراة الودية الثانية.