«البدري» يمنح لاعبيه راحة سلبية الاثنين المقبل

قرر حسام البدري المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، منح لاعبيه راحة سلبية من التدريبات الاثنين المقبل، بعد خوض المباراة الودية الثانية.

> ويلتقي الأهلي في ثاني ودياته ظهر الأحد المقبل، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، أمام فريق سيراميكا كليوباترا.

> ويستأنف الأهلي تدريباته بصورة طبيعية الثلاثاء المقبل، وذلك بعد عودة اللاعبين الدوليين المنضمين للمنتخب الوطني استعداداً للقاء غانا الأحد المقبل.