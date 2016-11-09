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«البدري» يمنح لاعبيه راحة سلبية الاثنين المقبل

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«البدري» يمنح لاعبيه راحة سلبية الاثنين المقبل «البدري» يمنح لاعبيه راحة سلبية الاثنين المقبل

حسام البدري – المدير الفني للأهلي

قرر حسام البدري المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، منح لاعبيه راحة سلبية من التدريبات الاثنين المقبل، بعد خوض المباراة الودية الثانية.
> ويلتقي الأهلي في ثاني ودياته ظهر الأحد المقبل، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، أمام فريق سيراميكا كليوباترا.
> ويستأنف الأهلي تدريباته بصورة طبيعية الثلاثاء المقبل، وذلك بعد عودة اللاعبين الدوليين المنضمين للمنتخب الوطني استعداداً للقاء غانا الأحد المقبل.

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