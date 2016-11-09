تأجيل محاكمة 30 متهمًا بـ«أحداث عنف المطرية» لـ 18 ديسمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، تأجيل جلسة محاكمة 30 متهمًا في أحداث العنف التي شهدتها منطقة المطرية يوم 25 يناير 2015 لـ18 ديسمبر.

وجاء قرار التأجيل، لسماع المرافعة، حسبما أفاد مراسلنا.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار سعيد الصياد، وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلي، وأمانة سر محمد جبر، وحسام عبد الرسول.

وكانت نيابة شرق القاهرة الكلية، قررت – في قوت سابق – إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامهم بالقتل العمد، الشروع فيه، حيازة أسلحة نارية، التجمهرـ وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية، في الـ 25 من يناير 2015.