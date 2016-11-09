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إسرائيل تعلن عن سقوط قذيفة صاروخية على هضبة الجولان

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إسرائيل تعلن عن سقوط قذيفة صاروخية على هضبة الجولان إسرائيل تعلن عن سقوط قذيفة صاروخية على هضبة الجولان

ارشيفية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن قذيفة صاروخية سقطت ظهر اليوم، على هضبة الجولان السورية المحتلة، دون إصابات أو أضرار.

وقال جيش الاحتلال، في تصريح مكتوب أرسل لوكالة الأناضول، نسخة منه: “سقطت قذيفة داخل الاراضي الإسرائيلية في شمال هضبة الجولان، دون وقوع إصابات أو اضرار”.

وأعرب جيش الاحتلال عن اعتقاده، أن تكون القذيفة قد سقطت عن طريق الخطأ، حيث أضاف:” يدور الحديث عن انزلاق النيران من القتال الداخلي في سوريا”.

وتكررت خلال الأشهر الماضية سقوط قذائف على هضبة الجولان المحتلة، مصدرها الجانب السوري من الحدود، جراء القتال الدائر هناك بين المعارضة والنظام السوري.

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