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النيابة الإدارية تفتح تحقيقًا عاجلًا في واقعة الإهمال بـ«حميات بني سويف»

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أرشيفية

أرشيفية

أمر المستشار علي رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية – المستشار حازم محمود، الوكيل العام، وأحمد سامي، رئيس النيابة بالانتقال إلى مستشفى حميات بني سويف، لفحص صحة ما نشر بإحدى الجرائد الورقية تحت عنوان” الإهمال يسيطر على مستشفى حميات بني سويف”، حسبما أفاد مراسلنا.

وتبين للنيابة، بحسب بيان صادر عن الهيئة اليوم الأربعاء،  بالانتقال إلى المستشفى صحة ما تضمنته الصحيفة من إهمال ساد العمل بمقر المستشفى، وانتشار مظاهر التلوث، وظهور القطط داخل المقر وعنابر المرضى، وانتشار مناشر الغسيل، فضلًا عن  المخالفات الفنية والطبية داخل كافة أقسام المستشفى.

وكشفت المعاينة عن عدم تواجد طبيب داخل غرفة الغسيل الكلوي، وعدم الاحتفاظ بعبوات المحاليل المستخدمة لإجراء عملية الغسيل بمقر آمن، حيث تبين وجودها بفناء المستشفى، مما يعرضها للتلف والتلوث.

وأسفرت المعاينة، عن كشف وجود الأطعمة على أسرة المرضى، وعدم التزام هيئة التمريض بمعايير مكافحة العدوى مما يسهل معه انتشار الأمراض.

وانتهت النيابة إلى استبعاد كل من مدير المستشفى، مدير إدارة المستشفيات بالمديرية، ومدير إدارة الطب العلاجي من أعمالهم لحين انتهاء التحقيقات كأجراء أولى.

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