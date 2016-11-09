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برلماني: ترشيد 1% من دعم المواد البترولية يوفر مليار جنيه

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برلماني: ترشيد 1% من دعم المواد البترولية يوفر مليار جنيه برلماني: ترشيد 1% من دعم المواد البترولية يوفر مليار جنيه

النائب البدري أحمد ضيف، عضو لجنه الطاقة والبيئة بالبرلمان – أرشيفية

أشاد النائب البدري أحمد ضيف، عضو لجنه الطاقة والبيئة بالبرلمان، بتوجيه الرئيس بتحمل الدولة الأعباء المالية على الكهرباء، مؤكدًا أن هذا يدل على أن الرئيس يشعر بمشاكل الشارع المصري وضغوط المواطن البسيط، ولذلك أعطى توجيهاته بعدم زيادة الكهرباء.

وأكد ضيف – وفقًا لبيان صادر اليوم الأربعاء – أن الشعب يجب أن يساعد الرئيس في قراره بتحمل الدولة الأعباء المالية للكهرباء، بحيث يعي الشعب أن ترشيد استهلاك الكهرباء سيساعد في خفض الاستهلاك من المواد البترولية والغاز الطبيعي المستخدم في توليد الكهرباء بمقدار 1 % فقط، مما يوفر ما يقرب من مليار جنيه لترشيد الاستهلاك من السلع المدعمة سواء الكهرباء أو الغاز الطبيعي أو السلع التموينية، خاصةً وأن الدعم النقدي على المواد البترولية والغاز الطبيعي يبلغ 95 مليار جنيه.

وأشار عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، إلى أن تواجه عده مشكلات اقتصادية متشابكة، مؤكدًا أنه بالعمل والإنتاج تتقدم الأمم، وبالتفكير والتخطيط للمستقبل تحافظ الدولة على وجودها، فمصر تحتاج إلى خطة للتنمية في ظل عدم وجود رؤيه للتنمية من جانب حتى الآن، هذا بالإضافة إلى مشكلات التضخم والبطالة وتزايد الواردات وتراجع الصادرات التي أدت لتراجع قيمه الجنيه المصري أمام العملات الأخرى.

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