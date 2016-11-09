الأخ غير الشقيق لأوباما يهنئ ترامب على تويتر: "الله أكبر"

كتبت ريم عبد الحميد

هنأ مالك أوباما، الأخ غير الشقيق للرئيس الأمريكى المنتهية ولايته باراك أوباما، المرشح الجمهورى الفائز فى انتخابات الرئاسة الأمريكية، دونالد ترامب، وكتب تغريدة على حسابه على تويتر قائلا "تهانينا للرئيس ترامب! الله أكبر".

وأضاف مالك أوباما، فى تغريدة أخرى، "هيلارى المخادعة طلبت الرئيس ترامب لتقر بهزيمتها". وقال فى تغريدة ثالثة، "لقد مات طفلى بينما كان أخى رئيسا، ولم أتلق حتى تعزية بسيطة".

وكان مالك أوباما قد أعلن دعمه لترامب خلال الحملة الانتخابية، وظهر كضيف فى مناظرته الثالثة والأخيرة مع منافسته الديمقراطية هيلارى كلينتون.