موجز أخبار مصر للساعة 1 ظهرا .. ترامب رئيسا لأمريكا

نشر الموقع الالكترونى " لليوم السابع" على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها فوز دونالد ترامب فى انتخابات الرئاسة الأمريكية ، وفيما يلى عرض لأهم الأخبار :

الدولار يفقد أكثر من 1% من قيمته أمام العملات الرئيسية بعد فوز ترامب

فقد الدولار الأمريكى أكثر من 1% من قيمته أمام سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، فى أعقاب الإعلان عن فوز المرشح الجمهورى دونالد ترامب فى انتخابات الرئاسة الأمريكية على حساب منافسته الديمقراطية هيلارى كلينتون.

تعرف كيف حسمت الولايات المتأرجحة الانتخابات الأمريكية لصالح ترامب

حسمت الولايات المتأرجحة الانتخابات الأمريكية لصالح دونالد ترامب، وهو ما مثل مفاجأة كبيرة لهيلارى كلينتون حيث خسرت معظمها.

ويشرح رجل الأعمال المصرى حسام وزيرى، والمقيم بفلوريدا والحاصل على الجنسية الأمريكية، بالأرقام كيف نجح ترامب فى حسم معظم الولايات المتأرجحة لصالحه، مما أدى لخسارة كلينتون، واصفًا هذه الولايات بأنها تمثل الموقعة الحاسمة فى الانتخابات.

السعودية ترحل 45 مصريا لمخالفتهم شروط الإقامة

وصل مطار القاهرة الدولى، اليوم الأربعاء، ٤٥ مصريا مرحلين من قبل السلطات السعودية، وذلك بعد إلقاء القبض عليهم بسبب الإقامة غير الشرعية وخلافات مع الكفيل، وتم القبض على 3 منهم لهروبهم من تنفيذ أحكام قضائية بالسجن، وذلك فور وصولهم المطار.

بالصور.. تعرف على ردود فعل نجوم هوليوود بعد فوز ترامب

بعد الإعلان عن فوز دونالد ترامب فى الانتخابات الأمريكية، نشر عدد من نجوم هوليوود على صفحاتهم الخاصة شعورهم اتجاه فوز ترامب وخسارة هيلارى، وتباينت ردود فعل النجوم بين الصدمة والانتصار، وفى هذا السياق تعرف على تصريحات النجوم بخصوص ما حدث.

السيسى يدعو ترامب لزيارة مصر..والرئيس الأمريكى: سعيد بأول اتصال دولى

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى اتصالاً هاتفياً صباح اليوم الأربعاء، بالرئيس الأمريكي المنتخب "دونالد ترامب"، وأعرب له عن خالص التهنئة بانتخابه رئيساً جديداً للولايات المتحدة الأمريكية، متمنياً له كل التوفيق والنجاح في أداء مهامه ومسئولياته القادمة.

مقتل 6 إرهابيين فى تبادل إطلاق نار مع الأمن شمال سيناء

واصلت قوات إنفاذ القانون إحكام الطوق الأمنى المفروض علي عدد من القرى الواقعة داخل مناطق مكافحة النشاط الإرهابي بشمال سيناء ، واستمرت أعمال التمشيط والمداهمة لتفتيش 19 منطقة تمثل قاعدة انطلاق للعناصر التكفيرية تستغلها فى الاختباء وتجهيز عملياتها الإرهابية بنطاق مدن العريش ورفح والشيخ زويد بشمال سيناء.

بورصة موسكو تسجل ارتفاعًا بعد انتخاب ترامب رئيسًا لأمريكا

سجلت أسواق المال الروسية، اليوم الأربعاء، ارتفاعًا خلافًا للبورصات العالمية التى تراجعت مع فوز الجمهورى دونالد ترامب المؤيد لتحسين العلاقات مع روسيا، فى انتخابات الرئاسة فى الولايات المتحدة.

وحوالى الساعة التاسعة بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر بورصة الاسهم المسعرة بالدولار (ار تى اس) 1,17 بالمائة، بينما أرتفع مؤشر "ميسيكس" المسعر بالروبل 1,02 بالمئة.

السيسي يجرى أول اتصال هاتفى لتهنئة ترامب برئاسة أمريكا

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا تليفونيا بالرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب وهنأه بالفوز .

وأبدي ترامب سعادته بالاتصال، خاصة أنه أول اتصال يتلقاه من أى دولة فى العالم.

ضبط اثنين من كبار موظفى شركتى بترول أثناء تقاضيهما 18 مليون جنيه رشوة

استمرارا للضربات القاسمة لمنابع الفساد، تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، من ضبط كل من "م . ز" مساعد رئيس مجلس إدارة إحدى شركات البترول للمشروعات، و"ت . س .س" مدير عام مساعد توريد العمالة بإدارة الموارد البشرية بشركة بترول تعمل فى مجال الصيانة، أثناء تقاضيهما مبلغ الرشوة المتفق عليه بما يمثل نسبة 60% من قيمة أرباح عقود العمالة التى تقوم بتوريدها إحدى شركات القطاع الخاص إلى شركة البترول التى تعمل فى مجال الصيانة لصالح الشركة الأخرى، والتى بلغ إجماليها على مدار فترة التعاقدات حوالى 18 مليون جنيه.

منع سير النقل الثقيل من 6 لـ9 صباحا باتجاهى طريقى الإسماعيلية والسويس

أصدر اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، تعليماته بمنع سير سيارات النقل الثقيل بطريقى الإسماعيلية والسويس من بداياتهما بالقاهرة وحتى الطريق الدائرى الإقليمى – فى الاتجاهين - من الساعة السادسة صباحاً وحتى التاسعة صباحاً، ومن الساعة الواحدة ظهراً حتى الرابعة مساءاً، باستثناء السيارات المحملة بالسلع التموينية والمواد البترولية.

تباين ردود الأفعال الدولية بعد فوز ترامب فى الانتخابات الأمريكية.. مصر تهنئ وتأمل فى روح جديدة للعلاقات.. والاتحاد الأوروبى يؤكد: العلاقات مع واشنطن أعمق من أى تغيرات.. و"الناتو" يدعو لتعزيز التعاون

تباينت ردود الأفعال الدولية حول فوز دونالد ترامب المرشح الجمهورى فى الانتخابات الرئاسية، حيث هنأه رؤساء دول ومسئوليين دوليين، فى حين أعرب مسئوليين أخرين تخوفهم بعد فوز ترامب.

وكان أول المهنئين بالفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي، متمنيا تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، وذكر بيان صادر من الرئاسة المصرية فور إعلان نتائج فرزالأصوات إن جمهورية مصر العربية تتطلع لأن تشهد فترة رئاسة "ترامب" ضخ روح جديدة فى مسار العلاقات المصرية الأمريكية، ومزيدا من التعاون والتنسيق لما فيه مصلحة الشعبين المصرى والأمريكى وتعزيز السلام والاستقرار والتنمية فى منطقة الشرق الأوسط، لاسيما فى ظل التحديات الكبيرة التى تواجهها".

صدمة فى قطر بعد فوز ترامب بالرئاسة الأمريكية رغم رشاوى العائلة الحاكمة لكلينتون.. إعلام الدوحة: زلزال سياسي غير مسبوق.. الرئيس الأمريكى الجديد يفتقر للخبرة السياسية.. والبورصة القطرية تهوى

سادت صدمة كبرى فى دولة قطر بعدما حقق الجمهورى دونالد ترامب فوزا ساحقا وصعد لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، على حساب المرشحة الديمقراطية الخاسرة هيلارى كلينتون، التى دعمتها العائلة الحاكمة القطرية بملايين الدولارات فى صورة رشاوى سرية، وتم فضح هذا الأمر مؤخرا ضمن ما يعرف بقضية تسريب الرسائل الالكترونية لمدير حملة هيلارى كلينتون الانتخابية "جون بوديستا".

وكيل "خارجية البرلمان": اهتمام "ترامب" بأولوية إعادة بناء الاقتصاد سبب رئيسى فى فوزه

قال طارق رضوان، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن هناك عدة أسباب دفعت الأمريكيين لاختيار دونالد ترامب ليكون الرئيس الـ45 للولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف "رضوان" – فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الأربعاء - أن كلمة السر فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، تمثلت فى عدم إقبال أصحاب البشرة السمراء، وإقبال الطبقة الاقتصادية الوسطى رغبتهم فى تغيير الديمقراطيين.

وكيل "دفاع البرلمان": "ترامب" يدعم إسرائيل وفوزه لن يغير كثيرا فى علاقة أمريكا بالشرق

قال اللواء يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن السياسة الأمريكية تسير وفقا لاستراتيجيات ثابتة لا تتغير بتغير رؤساء الولايات المتحدة، إلا أنها ستشهد تغييرًا طفيفًا، خاصة فيما يتعلق بالسياسات التى اتبعها "أوباما" خارجيًّا، خاصة مع منطقة الشرق الأوسط، نظرًا لكونه من أشد المعارضين لها.

"اقتصادية البرلمان" تلغى اجتماعها لدراسة "تعويم الجنيه" بعد اعتذار محافظ البنك المركزى

ألغت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على المصيلحى، اجتماعها الذى كان مقرّرًا انعقاده ظهر اليوم الأربعاء، لدراسة الآثار والتداعيات الناتجة عن قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف و"تعويم الجنيه"، بحضور طارق عامر محافظ البنك المركزى.

تقدم "فيديو 7" قناة اليوم السابع المصورة، برنامج "حظك اليوم" والذى يرصد توقعات الأبراج على كل الأصعدة العلمية والصحية والعملية، وتوقعات علماء الفلك لمواليد الأبراج بصفة يومية وتأثير النجوم على حياة مواليد الأبراج المختلفة.

بالفيديو.. مستشار شيخ الأزهر: الطلاب الوافدين جوهرة مضيئة لمواجهة الفكر الإرهابى

أكد الدكتور عبد الرحمن موسى مستشار شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، أن الطلاب الوافدين جواهر مضيئة في عين الامام الأكبر لمواجهة الفكر الإرهابي والمتطرف ببلادهم بمختلف دول العالم.

وأضاف مستشار شيخ الأزهر، خلال حفل تكريم الطلاب المتفوقين والخريجين، اليوم الأربعاء، أن الإمام الأكبر قرر توفير جميع سبل الراحة خلال فترة معايشة الطلاب الوافدين بمصر لتلاقيهم العلم بجامعة الأزهر.

بالفيديو.. جولة فى أسواق الخضار .. وبائع " الاسعار عالية "

أجرت كاميرا "فيديو 7"، قناة "اليوم السابع" المصورة، جولة لرصد أحدث أسعار الخضراوات بالأسواق المصرية

وقال حماده مصطفى أحد أصحاب محلات الخضراوات بسوق حلوان، لـ"فيديو7"، أن أسعار الخضراوات غير ثابتة منذ فترة طويلة والاسعار " شيطه " ، مضيفا: "النهاردة الطماطم بـ4 جنيه، أما البصل بـ5 جنيهات والباذنجان الرومى بـ4 جنيهات، والفلفل بـ6 جنيهات، والملوخية بـ 5 جنيهات، والبطاطس بـ6.50 جنيهات و الخيار 5 جنيه.