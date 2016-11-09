أخبار عاجلة

الأخبار - رئيس الوزراء يلقي اليوم بياناً أمام البرلمان بشأن أسباب إعلان حالة الطوارئ -
فيراتي يحلم بانضمام نيمار لباريس سان جيرمان -
بالصور.. مساعد مدير أمن الشرقية يتفقد اللجان الانتخابية بأبو كبير -
عميد «طب الإسكندرية» يوضح حالة مصابي تفجير الكنيسة المرقسية -
وزير البترول يبحث المرحلة الثانية من المنظومة الإلكترونية -
استقرار حالة مصابي تفجير طنطا.. و«بولا» يصارع الموت -
نواب «25-30»: إحالة «تيران وصنافير» للجنة التشريعية إحراج لأعضاء البرلمان -
لجنة حقوق الإنسان تكشف حقيقة معاقبة أهالي الإرهابيين -
أمين العاصمة بـ«المحافظين»: إقامة المعارض ضرورة لاستقطاب المشترين الأجانب -
الرئيس السوداني يصل إلى الكويت في زيارة رسمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

خبير اقتصادي: نتوقع ارتفاع في أسعار الدولار والنفط بعد فوز «ترامب»

Google+ Print
خبير اقتصادي: نتوقع ارتفاع في أسعار الدولار والنفط بعد فوز «ترامب» خبير اقتصادي: نتوقع ارتفاع في أسعار الدولار والنفط بعد فوز «ترامب»

وائل النحاس الخبير الاقتصادي

كتبت: شيماء حفظي

قال وائل النحاس الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد الامريكي سيشهد تغيرات كثيرة بعد فوز الجمهوري دونالد بالانتخابات الأمريكية.

وأضاف “النحاس” في تصريحات خاصة لـ”أونا” : “أتوقع أن يشهد الدولار ارتفاعًا ملحوظًا في سعر الصرف، خاصة وأن الجمهوريين سيقومون بإجراء إصلاحات اقتصادية عنيفة، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع الذهب أيضًا والمعادن”.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن واشنطن سترفع شعار “من لم يسقط بالسياسة سيسقط بالاقتصاد” وهو ما قد يؤثر على دول الخليج، خاصة مع التقلبات الاقتصادية المقبلة والتي تتضمن ارتفاع سعر النفط.

يذكر أن الجمهوري دونالد ترامب استطاع حسم الانتخابات الأمريكية، بعدما حصد 276 صوتًا متقدمًا على منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
أسعار أشهر السيارات المستعملة في سوق العاشر

أسعار أشهر السيارات المستعملة في سوق العاشر

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

قائمة أسعار بلح رمضان في مجمعات الأهرام الاستهلاكية

قائمة أسعار بلح رمضان في مجمعات الأهرام الاستهلاكية