خبير اقتصادي: نتوقع ارتفاع في أسعار الدولار والنفط بعد فوز «ترامب»

كتبت: شيماء حفظي

قال وائل النحاس الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد الامريكي سيشهد تغيرات كثيرة بعد فوز الجمهوري دونالد ترامب بالانتخابات الأمريكية.

وأضاف “النحاس” في تصريحات خاصة لـ”أونا” : “أتوقع أن يشهد الدولار ارتفاعًا ملحوظًا في سعر الصرف، خاصة وأن الجمهوريين سيقومون بإجراء إصلاحات اقتصادية عنيفة، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع الذهب أيضًا والمعادن”.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن واشنطن سترفع شعار “من لم يسقط بالسياسة سيسقط بالاقتصاد” وهو ما قد يؤثر على دول الخليج، خاصة مع التقلبات الاقتصادية المقبلة والتي تتضمن ارتفاع سعر النفط.

يذكر أن الجمهوري دونالد ترامب استطاع حسم الانتخابات الأمريكية، بعدما حصد 276 صوتًا متقدمًا على منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون.