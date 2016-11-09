الدولار يفقد 1% من قيمته أمام العملات

فقد الدولار الأمريكي أكثر من 1% من قيمته أمام سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، فى أعقاب الإعلان عن فوز المرشح الجمهورى دونالد ترامب فى انتخابات الرئاسة الأمريكية على حساب منافسته الديمقراطية هيلارى كلينتون.

وارتفع اليورو أمام الدولار بسنبة 1.58% ليعادل 1.1200 دولار، وهو أعلى مستوى للعملة الأوروبية أمام الدولار منذ 8 سبتمبر الماضى.

كما خسرت العملة الخضراء 2.66% من قيمتها أمام الين اليابانى لتعادل 102.35 ين، وارتفع الجنيه الإسترلينى أمام الدولار بنسبة 0.7% ليعادل 1.2471 دولار.

وحصل ترامب على 276 نقطة انتخابية مقابل 218 لكلينتون، ليصبح ممثل الحزب الجمهورى الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة.

وتوقع خبراء الاقتصاد أن تسود الأسواق العالمية حالة من الفوضى العارمة فى أعقاب فوز ترامب، فى سيناريو مشابه للفوضى التى نتجت عن تأييد البريطانيين لمغادرة بلادهم الاتحاد الأوروبى فى الاستفتاء الذى أجرى فى يونيو الماضي.

وأدى فوز ترامب فى السباق الرئاسى إلى هبوط أغلب مؤشرات الأسواق العالمية، وتراجع أسعار النفط الخام بشكل حاد، وارتفاع أسعار الذهب بأكثر من 40 دولارا للأوقية.