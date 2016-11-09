إضراب ممرضات مستشفى إهناسيا عن العمل اعترضًا على ندبهم لبني سويف‎

أضرب منذ قليل عدد كبير من ممرضات مستشفى إهناسيا المركزي عن العمل؛ اعترضًا على ندبهم للعمل بمستشفي بني سويف العام، وتظاهروا في وقفة إحتجاجية أمام مدخل الطوارئ اعتراضًا على القرار الذي أصدره الدكتور عبد الناصر حميدة السعيطي وكيل وزارة الصحة ببني سويف.

وقال الدكتور عبدالناصر حميدة السعيطي وكيل وزراة الصحة ببني سويف في تصريحات خاصة لـ”ONA”، إن القرار جاء لصالح العمل العام حيث أن مستشفي إهناسيا المركزي تعمل بنصف طاقتها لما بها من تجديدات وترميمات وبها عدد كبير من فرق التمريض .

وأوضح أن القرار شمل ندب 10 ممرضات فقط للعمل بالمستشفي العام ببني سويف بالتناوب فيما بينهم كل شهر، لسد العجز بها، ولتحسين الخدمة المقدمة وخصوصًا داخل غرف العمليات.

المراسل : محمد شعبان