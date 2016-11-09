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5 ديسمبر.. إعادة محاكمة حسين سالم ونجله بقضية «أرض البياضية»

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5 ديسمبر.. إعادة محاكمة حسين سالم ونجله بقضية «أرض البياضية» 5 ديسمبر.. إعادة محاكمة حسين سالم ونجله بقضية «أرض البياضية»

رجل الأعمال حسين سالم – أرشيفية

حددت محكمة الاستئناف، برئاسة المستشار سري الجمل، اليوم الأربعاء،جلسة 5 ديسمبر المقبل، لنظر أولى جلسات إعادة محاكمة رجل الأعمال حسين سالم ونجله في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أرض محمية جزيرة البياضية”، أمام الدائرة 17 جنايات الجيزة.

ويرأس الدائرة 17 جنايات الجيزة، المستشار جمال على عبد الله، وعضوية المستشارين عبد الناصر أبو سحي،ى وأحمد الفقي.

ويواجه المتهمون على ذمة القضية تهمة بيع المحمية، التي تبلغ مساحتها 36 فدانًا، لرجل الأعمال حسين سالم بسعرٍ زهيد، على نحو أهدر ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام.

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