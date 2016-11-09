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مقتل 30 عنصرًا من القاعدة في مواجهات مع الجيش اليمني شرق البلاد

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مقتل 30 عنصرًا من القاعدة في مواجهات مع الجيش اليمني شرق البلاد مقتل 30 عنصرًا من القاعدة في مواجهات مع الجيش اليمني شرق البلاد

ارشيفية

أعلن الجيش اليمني، اليوم الأربعاء، القضاء على 30 عنصرًا من تنظيم القاعدة، جراء مواجهات مع قوات الجيش غرب مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت شرقي اليمن.

وقالت قيادة المنطقة العسكرية الثانية، في بيان على صفحتها الرسمية على “فيس بوك”، اليوم، إنها “نفذت عملية استباقية استهدفت وكراً لتنظيم القاعدة في منطقة المسيني، بمزرعة باغزوين غرب المكلا”.

وأضاف البيان، أن “العملية التي بدأت صباح أمس الثلاثاء واستمرت 24 ساعة، جاءت بناءً على معلومات استخبارتية دقيقة اتضح من خلالها أن هناك مجموعة من العناصر الإرهابية تخطط للقيام بأعمال مسلحة لزعزعة الأمن والسكينة العامة”.

وتابع: “كان التحرك سريعاً من قبل قوات النخبة (تابعة للمنطقة العسكرية الثانية) وتم مهاجمة الوكر، والقضاء على المجموعة المقدر عددها بحوالي 30 عنصراً إرهابياً”.

وتمت العملية بمساندة قوات التحالف العربي عبر ضربات الطيران التي “كان لها أثرًا كبيرًا في إنزال الخسائر بعناصر تنظيم القاعدة بين قتلى وأسرى”، بحسب البيان.

ولفت البيان إلى أن العملية “تكللت بنجاح كبير، وأسفرت الاشتباكات العنيفة عن مقتل 4 من قوات الجيش، وإصابة 12 آخرين بإصابات طفيفة نقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج”.

واستعادت قوات الجيش اليمني بدعم من قوات التحالف العربي نهاية أبريل الماضي، السيطرة على مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت، ومعها مدن ساحل المحافظة من قبضة تنظيم القاعدة الذي ظل يسيطر عليها أكثر من عام.

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