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5 ديسمبر.. أولى جلسات إعادة محاكمة حسين سالم ونجله بقضية أرض البياضية

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5 ديسمبر.. أولى جلسات إعادة محاكمة حسين سالم ونجله بقضية أرض البياضية 5 ديسمبر.. أولى جلسات إعادة محاكمة حسين سالم ونجله بقضية أرض البياضية

>كتب أحمد إسماعيل

حددت محكمة الاستئناف، برئاسة المستشار سرى الجمل، جلسة 5 ديسمبر المقبل، لنظر أولى جلسات إعادة محاكمة رجل الأعمال حسين سالم ونجله، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أرض محمية جزيرة البياضية"، أمام الدائرة 17 جنايات الجيزة، برئاسة المستشار جمال على عبد اللاه، وعضوية المستشارين عبد الناصر أبو سحلى وأحمد الفقى.

 

ويواجه المتهمون، اتهامات ببيع المحمية، التى تبلغ مساحتها 36 فدانًا، لرجل الأعمال حسين سالم بسعر زهيد، على نحو أهدر ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام.

 

كانت النيابة قد وجهت للمتهمين، بالإضافة إلى أحمد عبد الفتاح، مستشار وزير الزراعة الأسبق، وسعيد عبد الفتاح، المدير السابق بالإدارة العامة لأملاك الدولة، وحسين سالم - هارب - رئيس مجلس إدارة شركة التمساح للمشروعات السياحية، ونجله خالد، العضو المنتدب للشركة، تهمًا بتسهيل استيلاء رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجله على أرضٍ بلغ مساحتها 36 فدانا، ما تسبب في إهدار ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام.


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