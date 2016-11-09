طلبة حادث أتوبيس مدرسة مدينتى: السائق كان يسير بسرعة لتأخره عن ميعاده

كتب ــ كريم صبحى

أمرت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة بإخلاء سبيل سائق المقطورة التى اصطدمت بأتوبيس مدرسة مدينتى، وذلك بعدما تبين أن السائق لم يكن بسيارته وإنما كانت مركونة على جانبى الطريق.

كما أمرت النيابة بتشريح جثة سائق أتوبيس المدرسة لبيان سبب الحادث، وعما إذا كان بجسده أثار تعاطى مخدرات، واستمعت النيابة بإشراف المستشار محمد سلامة لأقوال المصابين من طلبة المدرسة الذين أكدوا أن سائق الأتوبيس معتاد السير بسرعة، وفى يوم الحادث كان يسرع بسبب تأخره عن ميعاد المدرسة.



> وتبين من التحريات أن سائق المقطورة ركن سيارته بعيدا عن حرم الطريق على أحد جانبيه، وكان يأخذ قسطا من الراحة، وصرحت النيابة بدفن جثث الضحايا الأربعة.