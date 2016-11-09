النيابة تأمر بتشريح جثة السائق المنتحر من أعلى عقار بالسيدة زينب

كتب أحمد إسماعيل

قررت نيابة السيدة زينب برئاسة المستشار محمد سليم، رئيس النيابة، تشريح جثمان السائق المنتحر من أعلى عقار السيدة زينب، لبيان سبب الوفاة ووجود شبهة جنائية وراء الحادث من عدمه، وكلفت النيابة الأجهزة الامنية بسرعة التحريات حول الواقعة والتوصل إلى أسرة المنتحر.

وكشفت التحقيقات الأولية للنيابة أن المنتحر كان يعمل سائق، وكان يعيش بمفرده فى إحدى الغرف بالعقار، وفى الفترة الأخيرة كان يمر بضائقة مالية ويعانى من اكتئاب شديد، وانتقل أحد أعضاء نيابة السيدة زينب، لمناظرة جثة الشخص المنتحر من أعلى عقار بجوار قسم شرطة السيدة زينب.