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إحالة 4 مسئولين إلى المحاكمة التأديبية لإخلالهم بمقتضيات الواجب الوظيفي بقنا

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إحالة 4 مسئولين إلى المحاكمة التأديبية لإخلالهم بمقتضيات الواجب الوظيفي بقنا إحالة 4 مسئولين إلى المحاكمة التأديبية لإخلالهم بمقتضيات الواجب الوظيفي بقنا

المستشار علي رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية – أرشيفية

انتهت النيابة الإدارية بنجع حمادي، اليوم الأربعاء، إلى إحالة كل من:” مهندس حماية الأراضي بالجمعية الزراعية بهجورة، مشرف زراعي بالجمعية الزراعية بقرية بهجورة، رئيس الوحدة الزراعية بهجورة، مفتش رقابة على المبيدات ورئيس قسم التنظيم بالوحدة المحلية لقرية بهجورة”، إلى المحاكمة التأديبية، حسبما أفاد مراسلنا.

جاء ذلك على خلفية اتهامهم بأنهم – خلال الفترة من عام 2014 حتى شهر مايو 2015 – خرجوا – بمحل عملهم – على مقتضى الواجب الوظيفي، ولم يؤدوا العمل المنوط به بدقة وحذفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح، حيث تقاعسوا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة بعمل محضر إحلال وتجديد أو محضر اثبات حالة حيال المواطنة “ف .م”، وورثتها من بعدها لقيامهم بالإحلال وتجديد المبنى الخاص بهم بحوض إسماعيل دون الحصول على ترخيص خلال الفترة من شهر يناير 2014 حتى مايو 2015.

وباشر التحقيقات في القضية رقم 417 لسنة 2015م نجع حمادي، بمعرفة عُمر همام أحمد، رئيس النيابة، تحت إشراف المستشار شعبان عبد الغني، مدير النيابة.

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