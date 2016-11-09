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في أول اتصال به عقب فوزه.. «السيسي» يدعو الرئيس الأمريكي المنتخب لزيارة مصر

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في أول اتصال به عقب فوزه.. «السيسي» يدعو الرئيس الأمريكي المنتخب لزيارة مصر في أول اتصال به عقب فوزه.. «السيسي» يدعو الرئيس الأمريكي المنتخب لزيارة مصر

وترامب

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى اتصالاً هاتفيًا صباح اليوم الأربعاء، بالرئيس الأمريكي دونالد ، وأعرب له عن خالص التهنئة بانتخابه رئيسًا جديدًا للولايات المتحدة الأمريكية، متمنيًا له كل التوفيق والنجاح في أداء مهامه ومسئولياته القادمة.

وأعرب الرئيس السيسى، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اليوم الأربعاء، عن تطلعه إلى تعزيز علاقات التعاون بين والولايات المتحدة الأمريكية فى كافة المجالات، وأن تشهد فترة رئاسة الرئيس “دونالد ترامب” مزيدًا من التعاون والتنسيق، لما فيه مصلحة الشعبين المصرى والأمريكى، وتعزيزًا للسلام والاستقرار والتنمية في منطقة الشرق الأوسط.

ووجه الرئيس السيسي الدعوة للرئيس الأمريكى المنتخب لزيارة مصر.

من جانبه، أعرب الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب عن خالص تقديره لاتصال الرئيس السيسي، مشيرًا إلى أنه أول اتصال دولى يتلقاه للتهنئة بفوزه فى الانتخابات.

 وأعرب ترامب عن تطلعه للقاء الرئيس السيسي قريبًا، مشيداً باللقاء الذى جمعه به في نيويورك خلال شهر سبتمبر الماضي، وأكد الرئيس “ترامب” حرصه على استمرار علاقات الصادقة الوطيدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

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