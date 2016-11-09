انطلاق معسكر اليوم الكامل لبرلمان الطلائع براس سدر

جنوب سيناء – فايزة مرسال

افتتح اللواء محمد عبد الوهاب رئيس مدنية راس سدر بجنوب سيناء، صباح اليوم، فعاليات معسكر اليوم الكامل لبرلمان الطلائع براس سدر تحت رعاية المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والذى تنظمه إدارة التعليم المدنى والقيادات الشبابية بمديرية الشباب والرياضة بالتنسيق مع ادارة الشباب والرياضة برأس سدر برئاسة محمد عبد المنعم عبد القادر مدير إدارة الشباب والرياضة برأس سدر وعبد الرازق عثمان مدير إدارة رأس سدر التعليمية والشيخ سليمان عبد الله ممثلا عن إدارة أوقاف رأس سدر وعدد من الشباب.

وتحدث رئيس مدينة راس سدر خلال الافتتاح، عن دور الشباب فى التنمية والانجازات على ارض المدنية والمشروعات الخدمية سيتم تنفيذها، فيما قال اشرف عبد الرحيم، مدير ادارة التعليم المدنى إنه سيتم تنفيذ برنامج ورشة عمل بعنوان قواتنا فى لمتنا ودورى المعلومات ونشاط رياضى وتوزيع جوائز خلال حفل السمر .